Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон записались в фантастический триллер «Привет, незнакомец»

Джордана Брюстер
и Сэм Уортингтон
согласились сыграть в фантастическом триллере «Привет, незнакомец» (Hello Stranger). Согласно Collider
, главную роль в картине канадского режиссера Эйприл Маллен исполнит Люк Граймс
.
Зрителей ожидает история вдовы Фэй (Брюстер), которая решила заменить своего умершего мужа Эвана (Граймс) андроидом. Хотя сходство между покойным и его заменой невероятное, женщина не может заставить себя полюбить андроида. Тот же полон решимости завоевать Фэй, но, пока он борется за ее сердце, ему также следует избегать правительственного агента (Уортингтон), который охотится на андроидов, ставших разумными и из-за этого представляющими угрозу обществу и его будущему.
За сценарий отвечает Райан Кристофер Черчилль. Продюсерами ленты выступят Тим Дойрон и Джеймс ван дер Верд, а исполнительным продюсером — Керк д'Амико. Производство фильма находится на ранней стадии.
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