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Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании»

5 декабря
2021 год

Новости кино >>
5 декабря 2021
Кара Делевинь присоединилась к актерской команде второго сезона комедийного детектива Hulu «Убийства в одном здании». Актрисе досталась ведущая роль искушенного инсайдера из мира искусства по имени Элис, которая погружается в тайну, уточняет THR.

Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании»
фото: joblo.com

В основном составе сериала заявлены Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Эми Райан и Аарон Домингес, игравшие в первом сезоне.

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Мартин и Джон Роберт Хоффман выступают соавторами и исполнительными продюсерами комедии наряду с Шортом, Гомес, Джейми Бэббитом, Дэном Фогельманом и Джессом Розенталом. За производство отвечает студия 20th Television, входящая в состав компании Disney.
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Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании» фотографии
Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании» фотографии
Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании» фотографии
Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании» фотографии
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