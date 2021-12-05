Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании»

анонс

К Ане де Армас перешла роль Скарлетт Йоханссон

Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон записались в фантастический триллер «Привет, незнакомец»

Актриса вернется к роли Марии Хилл, помощницы Ника Фьюри, в новом марвеловском сериале

5 декабря

«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана

Это будет 25-е полнометражное аниме о великом сыщике!