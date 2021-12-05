Кара Делевинь поможет раскрыть «Убийства в одном здании»

Кара Делевинь
присоединилась к актерской команде второго сезона комедийного детектива Hulu «Убийства в одном здании
». Актрисе досталась ведущая роль искушенного инсайдера из мира искусства по имени Элис, которая погружается в тайну, уточняет THR
.
В основном составе сериала заявлены Стив Мартин
, Мартин Шорт
, Селена Гомес
, Эми Райан
и Аарон Домингес, игравшие в первом сезоне.
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Мартин и Джон Роберт Хоффман выступают соавторами и исполнительными продюсерами комедии наряду с Шортом, Гомес, Джейми Бэббитом, Дэном Фогельманом и Джессом Розенталом. За производство отвечает студия 20th Television, входящая в состав компании Disney.
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