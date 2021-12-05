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К Ане де Армас перешла роль Скарлетт Йоханссон

5 декабря
2021 год

Новости кино >>
5 декабря 2021
Ана де Армас заменит Скарлетт Йоханссон в приключенческом фильме Apple «Призрачный» (Ghosted), сообщает Deadline.

К Ане де Армас перешла роль Скарлетт Йоханссон
фото: latestly.com

Йоханссон пришлось покинуть картину из-за плотного графика. Примечательно, что главная мужская роль закреплена за ее коллегой по «Мстителям» Крисом Эвансом, который также играл с де Армас в детективе «Достать ножи» и грядущем боевике «Серый человек».

Режиссерское кресло займет Декстер Флетчер. За сценарий отвечают Пол Верник и Ретт Риз. Сюжет пока держится в секрете, однако лента описывается как романтический экшн в духе «Романа с камнем».
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