К Ане де Армас перешла роль Скарлетт Йоханссон

Ана де Армас
заменит Скарлетт Йоханссон
в приключенческом фильме Apple «Призрачный» (Ghosted), сообщает Deadline
.
Йоханссон пришлось покинуть картину из-за плотного графика. Примечательно, что главная мужская роль закреплена за ее коллегой по «Мстителям
» Крисом Эвансом
, который также играл с де Армас в детективе «Достать ножи
» и грядущем боевике «Серый человек».
Режиссерское кресло займет Декстер Флетчер
. За сценарий отвечают Пол Верник
и Ретт Риз
. Сюжет пока держится в секрете, однако лента описывается как романтический экшн в духе «Романа с камнем
».
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