Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна

В воскресенье, 5 декабря, не стало заслуженного работника культуры, основателя фестиваля «Кинотавр
», продюсера и актера Марка Рудинштейна
. Ему было 75 лет. Согласно ТАСС
, он скончался в больнице, куда был госпитализирован 16 ноября. Информацию подтвердила помощница Рудинштейна.
Марк Израилевич
родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Закончил четыре курса Высшего театрального училища имени Щукина. С 1973-го по 1977-й работал директором Дома культуры «Дубровицы» в Подольске, с 1977-го по 1982-й — директором эстрадных программ Росконцерта, а затем до 1990-го руководил Центром досуга «Подмосковье».
В 1990-м провел в своем «Подмосковье» Фестиваль некупленных фильмов, в котором приняли участие ленты, на которые не обратили внимание кинопрокатчики на кинорынках. Так в маленьком уютном баре подольского Центра досуга кинематографисты впервые встретились с будущим организатором «Кинотавра», а кинофорум в Подольске стал прообразом будущего крупнейшего в России фестиваля отечественных фильмов, который ежегодно проходит в Сочи. «Кинотавром» руководил 15 лет.
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На счету Марка Рудинштейна более 35 ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Приходи на меня посмотреть
», «Завтра будет завтра
», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время
», «Московская сага
», «Мне не больно
», «Молодёжка
», «Кухня
» и «Торгсин
». Активно сотрудничал с «Театром Луны
» и спродюсировал 11 кинокартин, среди которых «Гамбринус
» Дмитрия Месхиева
, «Катафалк
» Валерия Тодоровского
и «Самоубийца
» Валерия Пендраковского
. Свою последнюю роль исполнил в исторической картине «Русь и Ганза. Путь навстречу
».
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