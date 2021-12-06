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Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна

6 декабря
2021 год

Новости кино >>
6 декабря 2021
В воскресенье, 5 декабря, не стало заслуженного работника культуры, основателя фестиваля «Кинотавр», продюсера и актера Марка Рудинштейна. Ему было 75 лет. Согласно ТАСС, он скончался в больнице, куда был госпитализирован 16 ноября. Информацию подтвердила помощница Рудинштейна.

Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна
фото: vestikavkaza.ru

Марк Израилевич родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Закончил четыре курса Высшего театрального училища имени Щукина. С 1973-го по 1977-й работал директором Дома культуры «Дубровицы» в Подольске, с 1977-го по 1982-й — директором эстрадных программ Росконцерта, а затем до 1990-го руководил Центром досуга «Подмосковье».

В 1990-м провел в своем «Подмосковье» Фестиваль некупленных фильмов, в котором приняли участие ленты, на которые не обратили внимание кинопрокатчики на кинорынках. Так в маленьком уютном баре подольского Центра досуга кинематографисты впервые встретились с будущим организатором «Кинотавра», а кинофорум в Подольске стал прообразом будущего крупнейшего в России фестиваля отечественных фильмов, который ежегодно проходит в Сочи. «Кинотавром» руководил 15 лет.

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На счету Марка Рудинштейна более 35 ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Московская сага», «Мне не больно», «Молодёжка», «Кухня» и «Торгсин». Активно сотрудничал с «Театром Луны» и спродюсировал 11 кинокартин, среди которых «Гамбринус» Дмитрия Месхиева, «Катафалк» Валерия Тодоровского и «Самоубийца» Валерия Пендраковского. Свою последнюю роль исполнил в исторической картине «Русь и Ганза. Путь навстречу».
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Вольф Мессинг: Видевший сквозь времяГамбринусЗавтра будет завтраКатафалкКухня (все сезоны)Мне не больноМолодёжкаМосковская сагаПриходи на меня посмотретьРусь и Ганза. Путь навстречуСамоубийцаТоргсин
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Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна фотографии
Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна фотографии
Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна фотографии
Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна фотографии
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Деконструкция «Последний из Могикан»

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