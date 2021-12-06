Данила Козловский
назначен председателем жюри Первого международного кинофестиваля «Хоррор Фест», сообщает пресс-служба смотра.
По словам популярного актера, «хоррор — это особый кинематографический жанр, для которого не существует рамок, условностей и табу, зато существует миллион возможностей экспериментировать с формами, миллион драматургических и стилистических способов управлять зрительскими эмоциями. Здорово, что этот совершенно уникальный жанр наконец-то обрел свой собственный уникальный фестиваль. Теперь, благодаря "Хоррор Фесту", зрители увидят его лучшие образцы. Уверен, что нас ждут крутые актерские, режиссерские, операторские работы, неожиданные сюжеты, эксперименты со светом, цветом и графикой. И очень надеюсь, что ежегодное проведение "Хоррор Феста" станет традицией».
Козловский проведет для участников и гостей «Хоррор Феста» закрытую Q&A сессию, в рамках которой представит несколько эксклюзивных отрывков из нового сериала «Карамора
», чья премьера состоится уже этой зимой.
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В состав жюри фестиваля также вошли режиссеры Святослав Подгаевский
, Андрес Пуустусмаа
и продюсер Иван Капитонов
.
«Фильмы ужасов я люблю не только как режиссёр этого жанра, но и как преданный зритель. И спасибо организаторам фестиваля, благодаря которым можно увидеть редкие, но очень достойные картины на большом экране впервые в России. Хорроры приобретают всё большую популярность в нашей стране, и думаю, что благодаря "Хоррор Фесту" фанатов качественных ужастиков станет ещё больше», —
прокомментировал Подгаевский, чей сериал «Пищеблок
» покорил зрителей в 2021 году.
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К созданию адаптации вампирского романа Алексея Иванова
и многих отечественных хорроров причастен и продюсер Иван Капитонов.
«Последние десять лет интерес к жанру хоррор только растет. И это не пустые слова – количество зрителей фильмов ужасов увеличилось с 10,7 млн до 17 млн, а сборы выросли почти в два раза. Несомненно, в период пандемии произошел спад, но такие яркие события как "Хоррор Фест", организаторы которого скрупулезно собирали лучшие образцы фильмов ужасов по всему миру, способны помочь вернуть нашего зрителя в кинотеатры. Благодаря фестивалю, совершенно уникальные работы будут показаны в России впервые», —
говорит Капитонов.
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