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Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля»

6 декабря
2021 год

Новости кино >>
6 декабря 2021
В Москве проходят съемки музыкальной ленты Ильи Учителя «Летучий корабль» по мотивам русской народной сказки. В картине производства киностудии «РОК» снимаются Александр Метёлкин, Анастасия Мытражик, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Анна Уколова и Ксения Раппопорт, уточняет пресс-служба фильма.

Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля»
фото: пресс-служба фильма

«Передо мной как перед режиссёром стоит очень амбициозная задача — переосмыслить великий мультфильм, который к тому же является мюзиклом. Со своей стороны я стараюсь сделать все, что могу, окружил себя лучшими на данный момент людьми, способными мыслить нестандартно, сказочно. Кастинг нашего фильма считаю абсолютно уникальным, как по звёздности состава, так и по таланту. Все слагаемые успеха есть. Уверен, что если получится в полной мере осуществить задуманное, зритель не останется равнодушным», — считает Илья Учитель.

По сюжету царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить корону. Влюблённый в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нём вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом-Полем, который использует против Ивана тёмную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой ступят на борт Летучего корабля и унесутся вперёд, за новой мечтой.

Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля»
фото: пресс-служба фильма

В главных ролях зрители увидят новые молодые лица: роль Ивана исполнит Александр Метёлкин, а Забаву сыграет талантливая Анастасия Мытражик, для которой это будет первой по-настоящему большой ролью. Полина Гагарина перевоплотится в ведьму Леди Джейн — эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации. Андрей Бурковский станет хитрым Полем, Леонид Ярмольник выступит в роли Царя, а Анна Уколова появится в образе Соловья-Разбойника.

По словам Гагариной, ее «персонаж — ведьма Леди Джейн — это новая, специально написанная героиня "Летучего корабля", которая проходит через достаточно драматические события и переживания. Глядя на неё и происходящее вокруг, дети смогут понять для себя, что такое настоящие обман и предательство. Думаю, им будет очень жаль мою героиню в начале, но в конце, как и в любой хорошей сказке, всё, конечно же, обернется самым лучшим образом».

Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля»
фото: пресс-служба фильма

В новом «Летучем корабле» прозвучат незабываемые песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина: «А я не хочу, не хочу по расчёту», «Ах, если бы сбылась моя мечта», ария Водяного «Я Водяной, я Водяной!», соло Ивана «Человек я простой» и частушки Бабок Ёжек.

«Думаю, многие помнят советский мультфильм, снятый по мотивам народной сказки. Эти 18 минут так полюбились детям и взрослым, что уже по сути вошли в наш культурный код. Мы написали полнометражную игровую историю, которая существенно расширяет мир сказки, создавая пространство для развития характеров персонажей. Знакомые герои откроются с новых сторон, буквально оживут на глазах зрителей. А потрясающая молодая команда, которая работает над картиной – это гарантия того, что фильм, оставаясь абсолютной сказкой, приобретет очень современное звучание», — говорит художественный руководитель киностудии «РОК» Алексей Учитель.
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Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля» фотографии
Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля» фотографии
Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля» фотографии
Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля» фотографии
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