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Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели

6 декабря
2021 год

Новости кино >>
6 декабря 2021
Статуя кота-робота из будущего и суперзлодейская организация, банды Токио и Мориарти — борец с системой. Каждая неделя приносит множество больших и малых новостей аниме-индустрии: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Вот, что принесло начало декабря

Студия TMS Entertainment подтвердила, что сэйю из сериала «Фруктовая корзина» вернутся к своим ролям для компиляционной полнометражной ленты «Фруктовая корзина: Начало». Фильм будет включать в себя аниме «История Кёко и Кацуи», а также ряд дополнительных сцен, проливающих свет на события после финала.

Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели

Романтическая манга Такаи Нацуки и ее-аниме адаптация рассказывали драматическую историю девушки по имени Тору Хонда. После гибели матери в автокатастрофе, Тору вынужденно жила в палатке посреди леса, пока не попала к семье Сома – милым и приятным людям, хранящим страшный секрет.

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Легендарная детская манга «Дораэмон» наконец-то отметила 50-летний юбилей (первый выпуск датируется на самом деле 1 декабря 1969 года). В честь такого события в токийском парке Миясита установили бронзовую статую, запечатлевшую главных героев манги и аниме-сериала – школьника Нобиту и Дораэмона, кота-робота из XXII века. Монумент размером шесть метров в диаметре и почти четыре в высоту (цветной Дораэмон — 129 сантиметров) может свободно осмотреть, сфотографировать и потрогать любой желающий.

Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели

Дораэмон – один из самых узнаваемых персонажей в Японии и, пожалуй, главный кодомо-тайтл на планете. Титульный герой – робот из XXII века, переместившийся назад в прошлое и помогающий школьнику Нобите Ноби.

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В сети появился опенинг аниме-сериала «Клан девяти», премьера которого назначена на январь 2022-го. Производством занимается студия Liden FilmsТокийский мстители»).



В мире «Клана девяти» Токио наводнен бандами, решающими внутренние конфликты с помощью экстремального бейсбола – чем-то средним между спортивным состязанием и беспощадным побоищем.

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27 апреля 2022 года франшиза «Патриотизм Мориарти» пополнится двухсерийной OVA. Первый эпизод аниме Production I.G расскажет о событиях, не описанных в оригинальной манге, второй – перескажет 32-ю главу первоисточника.

Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели

«Патриотизм Мориарти» представляет собой альтернативный взгляд на вселенную Артура Конан Дойла: к концу XIX века Великобритания стала супердержавой, диктующей условия всему миру. В основе нового мирового порядка — жестко регулируемая классовая система. Привычное положение вещей нарушает внезапное появление некоего Уильяма Мориарти – дерзкого преступника, желающего свергнуть классовую дискриминацию.

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Стали известны новые имена сэйю для нового аниме-сериала «Куроицу из отдела сверхчеловеческого развития». К основному касту присоединились Тэцу Инада («Виви: Песнь флюоритового глаза»), Мао Итимити («Путь домохозяина») и Такума Тэрасима («Черный клевер»).

Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели

Экранизация манги Хироаки Мидзусаки расскажет об особенностях работы в злодейской секретной организации «Агастья», силящейся уничтожить супергероев.
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Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели фотографии
Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели фотографии
Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели фотографии
Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели фотографии
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