Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели

Читать Люпен III — франшиза TMS, которая отмечает в этом году 50-летие. Новые проекты

Читать Робот учиться и петь помогает: трейлер «Спой немного гармонии» — другого аниме про милого киборга

Читать Никогда не спите, дети: трейлер вампирского аниме той же студии