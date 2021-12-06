Статуя Дораэмона во «Фруктовой корзине»: главные аниме-новости минувшей недели

Статуя кота-робота из будущего и суперзлодейская организация, банды Токио и Мориарти — борец с системой. Каждая неделя приносит множество больших и малых новостей аниме-индустрии: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Вот, что принесло начало декабря
Студия TMS Entertainment
подтвердила, что сэйю из сериала «Фруктовая корзина»
вернутся к своим ролям для компиляционной полнометражной ленты «Фруктовая корзина: Начало»
. Фильм будет включать в себя аниме «История Кёко и Кацуи»
, а также ряд дополнительных сцен, проливающих свет на события после финала.
Романтическая манга Такаи Нацуки
и ее-аниме адаптация рассказывали драматическую историю девушки по имени Тору Хонда. После гибели матери в автокатастрофе, Тору вынужденно жила в палатке посреди леса, пока не попала к семье Сома – милым и приятным людям, хранящим страшный секрет.
Читать
Люпен III — франшиза TMS, которая отмечает в этом году 50-летие. Новые проекты
Легендарная детская манга «Дораэмон»
наконец-то отметила 50-летний юбилей (первый выпуск датируется на самом деле 1 декабря 1969 года). В честь такого события в токийском парке Миясита установили бронзовую статую, запечатлевшую главных героев манги и аниме-сериала – школьника Нобиту и Дораэмона, кота-робота из XXII века. Монумент размером шесть метров в диаметре и почти четыре в высоту (цветной Дораэмон — 129 сантиметров) может свободно осмотреть, сфотографировать и потрогать любой желающий.
Дораэмон – один из самых узнаваемых персонажей в Японии и, пожалуй, главный кодомо
-тайтл на планете. Титульный герой – робот из XXII века, переместившийся назад в прошлое и помогающий школьнику Нобите Ноби.
Читать
Робот учиться и петь помогает: трейлер «Спой немного гармонии» — другого аниме про милого киборга
В сети появился опенинг аниме-сериала «Клан девяти»
, премьера которого назначена на январь 2022-го. Производством занимается студия Liden Films
(«Токийский мстители
»).
В мире «Клана девяти» Токио наводнен бандами, решающими внутренние конфликты с помощью экстремального бейсбола – чем-то средним между спортивным состязанием и беспощадным побоищем.
Читать
Никогда не спите, дети: трейлер вампирского аниме той же студии
27 апреля 2022 года франшиза «Патриотизм Мориарти»
пополнится двухсерийной OVA
. Первый эпизод аниме Production I.G
расскажет о событиях, не описанных в оригинальной манге, второй – перескажет 32-ю главу первоисточника.
«Патриотизм Мориарти» представляет собой альтернативный взгляд на вселенную Артура Конан Дойла
: к концу XIX века Великобритания стала супердержавой, диктующей условия всему миру. В основе нового мирового порядка — жестко регулируемая классовая система. Привычное положение вещей нарушает внезапное появление некоего Уильяма Мориарти – дерзкого преступника, желающего свергнуть классовую дискриминацию.
Читать
Вот форвард, вот это настоящий форвард: трейлер футбольного аниме «Аой Асито»
Стали известны новые имена сэйю для нового аниме-сериала «Куроицу из отдела сверхчеловеческого развития»
. К основному касту присоединились Тэцу Инада
(«Виви: Песнь флюоритового глаза»
), Мао Итимити
(«Путь домохозяина»
) и Такума Тэрасима
(«Черный клевер»
).
Экранизация манги Хироаки Мидзусаки
расскажет об особенностях работы в злодейской секретной организации «Агастья», силящейся уничтожить супергероев.
обсуждение >>