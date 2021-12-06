Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм

В Лондоне стали известны имена лауреатов международной премии «Золотой единорог». Лучшим фильмом стала картина Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
«Капитан Волконогов бежал
», отмеченная также за сценарий и актерскую работу Юры Борисова
. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Лучшим дебютом жюри во главе с Алисой Хазановой
признало «Иваново счастье
» Ивана Соснина
. Среди короткометражных работ победу одержали «Обещания
» Ланы Влади
, а среди документальных – «Амурская Голгофа
» Юлии Серьгиной
. Немецкие «Кровопийцы
» названы лучшим иностранным фильмом с российской тематикой, в документальной секции, посвященной России, награды удостоена польская лента «Будьте здоровы
». В анимационной категории победил мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии
».
Полина Гухман фото: пресс-служба премии «Золотой единорог»
, сыгравшая в «Маше
», признана восходящим талантом года, а Светлана Ходченкова
отмечена призом за женскую роль в картине «Другое имя
». Премию от Casting Bridge за лучшую актерскую работу в международном проекте получил Александр Кузнецов
.
Церемония награждения премии прошла на сцене лондонского театра Theatre Royal Haymarket и представляло собой театральное шоу «Буря и Единорог» с Данилой Козловским
в главной роли. В постановке Владимира Щербаня приняли участие писатель Александр Цыпкин
, певица Лина Максин, пианист Стивен Ридли и актеры Бен Фокс, Оливер Беннет и Максим Корбун. Гостями мероприятия стали режиссеры Алиса Хазанова, Олег Асадулин
, Илья Хржановский
, Сергей Осипьян, Джеймс Хакинг, Том Лоуз, Джейк Вест, актрисы Иева Андреевайте
, Оксана Акиньшина
, Юлия Хамитова
, Анастасия Ушакова
, Кристина Поли
, Алёна Чехова
, журналист Денис Катаев, писатель Дмитрий Глуховский
, музыканты Борис Гребенщиков
, Габриэль Прокофьев, журналист BBC Александр Кан, кастинг-директор Нэнси Бишоп
, ресторатор Алексей Зимин
, председатель международного жюри Анна Смит, актер Стивен Фест, телеведущая Лиз Бруер и другие.
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