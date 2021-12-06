Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм

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Андрей Бурковский, Полина Гагарина и Леонид Ярмольник снимаются в киноверсии «Летучего корабля»

6 декабря

Не стало основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна

Известному продюсеру и актеру было 75 лет