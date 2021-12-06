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Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм

6 декабря
2021 год

Новости кино >>
6 декабря 2021
В Лондоне стали известны имена лауреатов международной премии «Золотой единорог». Лучшим фильмом стала картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», отмеченная также за сценарий и актерскую работу Юры Борисова. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Лучшим дебютом жюри во главе с Алисой Хазановой признало «Иваново счастье» Ивана Соснина. Среди короткометражных работ победу одержали «Обещания» Ланы Влади, а среди документальных – «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной. Немецкие «Кровопийцы» названы лучшим иностранным фильмом с российской тематикой, в документальной секции, посвященной России, награды удостоена польская лента «Будьте здоровы». В анимационной категории победил мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм
фото: пресс-служба премии «Золотой единорог»

Полина Гухман, сыгравшая в «Маше», признана восходящим талантом года, а Светлана Ходченкова отмечена призом за женскую роль в картине «Другое имя». Премию от Casting Bridge за лучшую актерскую работу в международном проекте получил Александр Кузнецов.

Церемония награждения премии прошла на сцене лондонского театра Theatre Royal Haymarket и представляло собой театральное шоу «Буря и Единорог» с Данилой Козловским в главной роли. В постановке Владимира Щербаня приняли участие писатель Александр Цыпкин, певица Лина Максин, пианист Стивен Ридли и актеры Бен Фокс, Оливер Беннет и Максим Корбун. Гостями мероприятия стали режиссеры Алиса Хазанова, Олег Асадулин, Илья Хржановский, Сергей Осипьян, Джеймс Хакинг, Том Лоуз, Джейк Вест, актрисы Иева Андреевайте, Оксана Акиньшина, Юлия Хамитова, Анастасия Ушакова, Кристина Поли, Алёна Чехова, журналист Денис Катаев, писатель Дмитрий Глуховский, музыканты Борис Гребенщиков, Габриэль Прокофьев, журналист BBC Александр Кан, кастинг-директор Нэнси Бишоп, ресторатор Алексей Зимин, председатель международного жюри Анна Смит, актер Стивен Фест, телеведущая Лиз Бруер и другие.
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персоны
Оксана АкиньшинаИева АндреевайтеОлег АсадулинНэнси Бишоп (II)Юра БорисовЛана ВладиДмитрий ГлуховскийБорис ГребенщиковПолина ГухманАлексей Зимин (II)Данила КозловскийАлександр Кузнецов (IV)Наталья МеркуловаСергей ОсипьянКристина ПолиЮлия СерьгинаИван СоснинАнастасия Ушакова (II)Алиса ХазановаЮлия ХамитоваСветлана ХодченковаИлья ХржановскийАлександр ЦыпкинАлёна ЧеховаАлексей Чупов
фильмы
Амурская ГолгофаБудьте здоровы!Ганзель, Гретель и Агентство МагииДругое имяИваново счастьеКапитан Волконогов бежалКровопийцыМашаОбещания

фотографии >>
Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм фотографии
Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм фотографии
Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм фотографии
Картина «Капитан Волконогов бежал» удостоена премии «Золотой единорог» за лучший фильм фотографии
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