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Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком

6 декабря
2021 год

Новости кино >>
6 декабря 2021
Стартовали съемки «Катюши» Ильи Казанкова для «России». Согласно пресс-службе телеканала, в сериале заняты Карина Разумовская, Павел Южаков-Харланчук, Екатерина Олькина, Владимир Гостюхин, Марат Башаров, Игорь Ключников, Андрей Лёвин, Анна Балобанова и другие актеры.

Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Действие разворачивается в 1944 году. Во время наступления наши бойцы находят на линии фронта раненого бойца. Он одет в форму без знаков отличия, а из-за тяжелой контузии ничего не помнит. Проверка в Особом отделе показывает, что это разведчик майор Егор Петров (Харланчук-Южаков), который неделю назад в составе разведгруппы ушел на задание и вернулся один. Петрова назначают командиром инженерно-санитарной роты, которую в простонародье называют «собачьей» — там служат собаки и их инструкторы. Командир девичьего взвода капитан Екатерина Голикова (Разумовская) воспринимает появление Егора в штыки.

Съемки пройдут в Беларуси и Крыму. Премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
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Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком фотографии
Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком фотографии
Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком фотографии
Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком фотографии
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