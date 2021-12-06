Начались съемки «Катюши» с Кариной Разумовской и Павлом Южаковым-Харланчуком

Действие разворачивается в 1944 году. Во время наступления наши бойцы находят на линии фронта раненого бойца. Он одет в форму без знаков отличия, а из-за тяжелой контузии ничего не помнит. Проверка в Особом отделе показывает, что это разведчик майор Егор Петров (Харланчук-Южаков), который неделю назад в составе разведгруппы ушел на задание и вернулся один. Петрова назначают командиром инженерно-санитарной роты, которую в простонародье называют «собачьей» — там служат собаки и их инструкторы. Командир девичьего взвода капитан Екатерина Голикова (Разумовская) воспринимает появление Егора в штыки.
Съемки пройдут в Беларуси и Крыму. Премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
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