Восемь финалистов пройдут обучение в Kino-Teatr.Lab по направлению «Видеоконтент»

Кино-Театр.Ру
определил финалистов конкурса на обучение в творческой лаборатории Kino-Teatr.Lab 2021
по направлению «Видеоконтент». Всего пришло свыше 200 заявок из более чем 30 городов России.
Восемь финалистов пройдут обучение по производству и продвижению видеоконтента с профессиональными блогерами, продюсерами ТВ и YouTube-форматов и экспертами в области съемок и монтажа. По итогам обучения победители получат возможность снять пилотный выпуск своего проекта с перспективой дальнейшего продвижения и сотрудничества с одной из ведущих продакшн-компаний.
Куратором направления является продюсер шоу «Форт Боярд» и «Танцы со звёздами» Искандер Хакимов. Лекторами заявлены замгендиректора по производству в компании «Красный квадрат» Максим Ильин, звукорежиссер Алексей Кичатый, генеральный продюсер Divico Евгений Гуцал и независимый медиаконсультант Анна Габриелян.
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«У нас очень креативные финалисты. Сейчас они научатся делать свой контент более профессионально, поймут, как его продвигать, и ворвутся в медиапространство как глоток свежего воздуха, который так необходим. Это будет по-настоящему фантастический курс», —
отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
Также в середине декабря начнутся съемки тизера по сценарию победителя направления «Сценарий сериала».
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