Баба Яга в «Трёх богатырях и Коне на троне» снова заговорит голосом Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская
вновь подарила свой голос Бабе Яге в мультфильме «Три богатыря и Конь на троне
», сообщает пресс-служба российской дочерней компании Sony Pictures, отвечающей за прокат картины, которая выйдет 30 декабря.
«Впервые я озвучила эту героиню несколько лет назад в мультфильме "Три богатыря. На дальних берегах". И я была очень довольна, что продюсер "богатырской саги" Сергей Михайлович Сельянов предложил мне эту роль. Жаль, конечно, не в кино. Но все равно можно сказать, что фактически сбылась моя мечта. Я всегда хотела сыграть Бабу Ягу, и тут такая прекрасная возможность. Я хорошо понимаю особенности своего голоса – он низкий, по сути отличает меня от тембра других актрис, и с одной стороны это преимущество, с другой стороны – недостаток. И, конечно, он подходит отрицательным героиням, если говорить про мультфильмы. Это может быть ведьма, Баба Яга или фея злая, очень годный для моего голоса репертуар. Другое дело, что озвучивать Бабу Ягу гораздо сложнее, чем просто ведьму. Потому что когда ты просто используешь низкий голос, очаровываешь им, это одно, а когда тебе приходится кряхтеть и всякие интонации придумывать, голос садится на третьей сцене. Надо другими ресурсами работать, а это достаточно сложно. И здесь не обойтись без помощи режиссера и звукорежиссера. Конечно, они подсказывали — "Лиза, а здесь я слышу фею, а тут другой какой-то персонаж пошел, возвращайся обратно". Достаточно непростая задача была», —
вспоминает актриса.
По сюжету новой части богатырской серии, наш любимый конь Юлий, как всегда, вляпался в историю. А заодно и Князю (Сергей Маковецкий
) удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.
Боярская уверена, что «Баба Яга абсолютно очаровательная. Сказать, что она делает какие-то непоправимые пакости – нельзя. Она все время шалит и строит козни, но в целом, это оборачивается какими-то комическими ситуациями. И в итоге, она все равно остается с носом. И тогда, и сейчас, мне становится немого ее жалко — замуж хотела, да не получилось. Все же уверена, она найдет себе прекрасного супруга».
Над мультфильмом работали режиссеры Дарина Шмидт
и Константин Феоктистов
. За сценарий отвечают Александр Боярский
и Александра Шоха при участии Олега Козырева
. Продюсерами выступили Александр Боярский и Сергей Сельянов.
«Наша анимационная сага про богатырей идет много лет, у каждого персонажа уже своя богатая биография. Дети, которые росли не первых мультфильмах о богатырях стали уже взрослыми ребятами. Что меня всегда подкупало и подкупает в этих богатырских историях — это исключительно понятные русским людям шутки, очевидные, забавные, понятные вещи. И это очень тонко и изящно прописано сценаристами. Поэтому, конечно, в этот Новый год по традиции идем смотреть на любимых героев. Наслаждаться», —
подытожила Елизавета Боярская.
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