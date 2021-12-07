«Лицемеры» поработают под прикрытием

Сериал расскажет о работе специального отдела внедрений МВД. После ряда неудач его начальник привлекает к работе трех талантливых аферистов, занимающихся мошенничеством «из любви к искусству». Они привыкли постоянно менять образы и выдавать себя за другого не только в поисках денег, но и ради очередной порции адреналина. Теперь им предстоит работать под прикрытием в условиях повышенного риска. В каждой серии героев ждет новое амплуа: повар, врач, сантехник, школьный учитель или даже наемный убийца.
фото: Пятый канал
«Персонажи сериала очень своеобразные, постоянно стараются друг друга поддеть, за кадром мы в шутку тоже продолжаем словесные поединки. Моя героиня помогла мне снова обрести себя. Я стала более общительной, начала проще относиться ко всему, и красноречие вернулось», — рассказывает о проекте Александра Орехова. «У меня вообще непредсказуемый персонаж. С одной стороны, он ироничный, лукавый, такой прожженный жучара и мошенник, с другой — в сериале есть эпизод, где он предстанет искренним, тонким и очень глубоким», — делится Андрей Шимко.
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