«Лицемеры» поработают под прикрытием

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Баба Яга в «Трёх богатырях и Коне на троне» снова заговорит голосом Елизаветы Боярской

6 декабря

Восемь финалистов пройдут обучение в Kino-Teatr.Lab по направлению «Видеоконтент»

Всего на конкурс пришло свыше 200 заявок из более чем 30 городов России