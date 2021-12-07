Анну Ковальчук ждут новые расследования

«Новый сезон будет очень насыщенным и по концентрации героев в сценах, и по разнообразию историй. И в личной жизни Швецовой до конца сохранится интрига: много новых поворотов, за которыми интересно будет следить зрителям», – рассказывает о проекте исполнительница главной роли Анна Ковальчук.
В новых сериях ее героине, Марии Сергеевне Швецовой, придется включать свою знаменитую интуицию на полную мощность. Она будет расследовать убийства известных фигуристов, загадочного гостя из Аргентины, бизнесменов и даже кинематографистов. В помощь ей из декрета вернется майор Людмила Колонкова в исполнении Ольги Павловец, а дочь Злата преподнесет очередной сюрприз, занявшись вместе с молодым человеком журналистскими расследованиями. В личной жизни Швецову также ждут перемены: Платонов наконец решится сделать ей предложение, но на горизонте внезапно появится бывший муж – Дмитрий Луганский.
фото: Телеканал «Россия»
«Я очень благодарна продюсерам и сценаристам, что бывший муж Швецовой возвращается. Честно скажу, я много лет просила об этом, потому что мне кажется странным, что такой замечательный парень, мечта всех женщин, вдруг исчез… А еще я рада, что в этом сезоне мы снова работаем в тандеме с Ольгой Павловец. Она невероятно интеллигентный человек с потрясающей энергетикой. Мне с ней очень легко существовать в кадре, а вне площадки – тем более. Мария Швецова и Людмила Колонкова – очень разные, но они дружат и дополняют друг друга, происходит некое перетекание женских энергий. Здорово, когда две красивые женщины, две сильные личности взаимодействуют в кадре. Это рождает некое волнение и соперничество между ними», – продолжает Ковальчук.
Режиссером сезона впервые стал Максим Демченко, работавший над продолжением «Доктора Рихтера» и «Ключом от всех дверей». Чтобы придать сериалу с 20-летней историей современный вид и легкость, он придумал несколько новшеств. Во-первых, впервые для «Тайн следствия» снял сезон с живыми диалогами и звуком – они были записаны непосредственно на съемочной площадке. Во-вторых, перевез Следственный комитет, где трудятся Швецова и ее коллеги, в новое здание, чьи интерьеры снимались в павильонах с огромными окнами и стеклянными стенами, что добавило в сериал объем и свет.
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