Антон Пампушный возглавит отряд быстрого реагирования

По сюжету, майор Олег Громов (Пампушный) приезжает в Белоярск — центр одного из крупнейших в стране железнодорожных транспортных узлов, чтобы навестить старого друга и тренера Вышенкова (Тактаров), начальника службы безопасности ж/д узла. Обрадовавшись приезду бывшего ученика, Саныч сразу предлагает Громову возглавить отряд группы быстрого реагирования, который был создан для защиты магистрали от распоясавшихся бандитов. Герой поначалу отказывается – в столице его ждет интересная и высокооплачиваемая работа – но быстро меняет планы после покушения на Саныча. В расследовании, которое он начинает, ему будут помогать неравнодушный следователь Дмитрий Куликов и психолог Ирина Тихонова.
«Наша история – это классический детектив. Моя роль привлекла меня работой с оружием. У нас были сложные съемки и сложная к ним подготовка, потому что в фильме много боевых сцен. В этом смысле каскадеры были нашими спасателями. Мне запомнилось, как мы снимали сцену пробега по вагонам. Для нас их отстроили специально в павильоне, а каскадеры бегали по крыше настоящего едущего поезда. Также я получил огромное удовольствие от кастинга», - рассказывает о съемках Антон Пампушный.
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