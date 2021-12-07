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Том Холланд сыграет Фреда Астера

7 декабря
2021 год

Новости кино >>
7 декабря 2021
Звезда франшизы о «Человеке-пауке» Том Холланд сыграет легендарного танцора, актера и певца Фреда Астера в байопике Sony Pictures, сообщает Variety.

Том Холланд сыграет Фреда Астера
фото: USA Today

Проект находится на начальной стадии разработки. «Сценарий появился неделю назад, и я его еще не читал», - сообщил изданию британский актер, для которого работа с танцем и вокальными номерами не будет в новинку. Актерская карьера Холланда началась с главной роли комедийного мюзикла «Билли Эллиот» в Вест-Энде в 2008 году.

Фред Астер - один из наиболее выдающихся танцоров в истории, чья сценическая карьера охватывает период в 76 лет. В кино, дебютировав в 1933 году в музыкальной комедии «Танцующая леди», он сыграл более 30 ролей. Среди его работ «Цилиндр» Марка Сэндрича, «Мелодия Бродвея» Нормана Таурога, «Королевская свадьба» Стэнли Донена и «Длинноногий папочка» Жана Негулеско.

Помимо будущей ленты Sony над фильмом об Астере работают студии Amazon и Automatik. В их проекте в центре сюжета окажется дуэт артиста с Джинджер Роджерс — вместе они снялись в 10 фильмах. Роль Астера исполнит Джейми Белл, Роджерс сыграет Маргарет Куэлли.
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Фред АстерДжейми БеллСтэнли ДоненМаргарет КуэллиЖан НегулескоДжинджер РоджерсНорман ТаурогТом Холланд
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