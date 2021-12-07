Том Холланд сыграет Фреда Астера

Проект находится на начальной стадии разработки. «Сценарий появился неделю назад, и я его еще не читал», - сообщил изданию британский актер, для которого работа с танцем и вокальными номерами не будет в новинку. Актерская карьера Холланда началась с главной роли комедийного мюзикла «Билли Эллиот» в Вест-Энде в 2008 году.
Помимо будущей ленты Sony над фильмом об Астере работают студии Amazon и Automatik. В их проекте в центре сюжета окажется дуэт артиста с Джинджер Роджерс — вместе они снялись в 10 фильмах. Роль Астера исполнит Джейми Белл, Роджерс сыграет Маргарет Куэлли.
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