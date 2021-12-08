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Лихорадка и не думает стихать: анонсирован четвертый сезон «Золотого божества»

8 декабря
2021 год

Новости кино >>
8 декабря 2021
Студия Brain’s Base выпустила анонсирующий тизером четвертого сезона аниме «Золотое Божество».



Начало XX века, ветеран русско-японской войны Саити Сугимото, за ратные подвиги прозванный Бессмертным, трудится золотоискателем на Хоккайдо, чтобы обеспечить супругу покойного товарища. Однажды он находит часть карты, указывающей путь к сокровищам айнов, коренного народа Японии, а затем встречает и его представительницу — охотницу Асирпу, которая хочет отомстить за смерть отца. Вместе они отправляются на поиски, но к диким условиям и жуткому холоду добавляется внезапно начавшаяся в стране золотая лихорадка. А, как известно, нет ничего опаснее одержимых людей.

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Аниме основано на одноименной манге Сатору Ноды, вышедшей в печать в 2014 году. В 2016-м «Золотое божество» получило престижную награду «Манга Тайсё» — ее присуждают не читатели, а продавцы книг и манги.

Лихорадка и не думает стихать: анонсирован четвертый сезон «Золотого божества»

Производством четвертого сезона занимается студия Brain’s Base, известная по фильму «В лес, где мерцают светлячки», а также по сериалам «Для тебя, Бессмертный», «Тетрадь дружбы Нацумэ» и «Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается». За первые три отвечала студия Geno studio, до «Божества» выпустившая сериал «Орган геноцида».

Дата выхода четвертого сезона пока не известна, однако многочисленные слухи полагают наиболее вероятным временем релиза весну 2022 года.
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Brain’s BaseGeno StudioАнимацияаниме
фильмы
В лес, где мерцают светлячкиДля тебя, БессмертныйЗолотой КамуйКак и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складываетсяОрган геноцидаТетрадь дружбы Нацумэ

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Лихорадка и не думает стихать: анонсирован четвертый сезон «Золотого божества» фотографии
Лихорадка и не думает стихать: анонсирован четвертый сезон «Золотого божества» фотографии
Лихорадка и не думает стихать: анонсирован четвертый сезон «Золотого божества» фотографии
Лихорадка и не думает стихать: анонсирован четвертый сезон «Золотого божества» фотографии
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