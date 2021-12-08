Лихорадка и не думает стихать: анонсирован четвертый сезон «Золотого божества»

Студия Brain’s Base
выпустила анонсирующий тизером четвертого сезона аниме «Золотое Божество»
.
Начало XX века, ветеран русско-японской войны Саити Сугимото, за ратные подвиги прозванный Бессмертным, трудится золотоискателем на Хоккайдо, чтобы обеспечить супругу покойного товарища. Однажды он находит часть карты, указывающей путь к сокровищам айнов, коренного народа Японии, а затем встречает и его представительницу — охотницу Асирпу, которая хочет отомстить за смерть отца. Вместе они отправляются на поиски, но к диким условиям и жуткому холоду добавляется внезапно начавшаяся в стране золотая лихорадка. А, как известно, нет ничего опаснее одержимых людей.
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Аниме основано на одноименной манге Сатору Ноды
, вышедшей в печать в 2014 году. В 2016-м «Золотое божество» получило престижную награду «Манга Тайсё» — ее присуждают не читатели, а продавцы книг и манги.
Производством четвертого сезона занимается студия Brain’s Base
, известная по фильму «В лес, где мерцают светлячки»
, а также по сериалам «Для тебя, Бессмертный»
, «Тетрадь дружбы Нацумэ»
и «Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается»
. За первые три отвечала студия Geno studio
, до «Божества» выпустившая сериал «Орган геноцида
».
Дата выхода четвертого сезона пока не известна, однако многочисленные слухи полагают наиболее вероятным временем релиза весну 2022 года.
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