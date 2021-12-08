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Данила Козловский меняет историю в тизере остросюжетного триллера «Карамора»

8 декабря
2021 год

Новости кино >>
8 декабря 2021
Видеосервис START представил тизер остросюжетного триллера «Карамора» режиссёра Данилы КозловскогоЧернобыль»).


В центре событий — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

«Мы не претендуем на документальное, историческое исследование или реконструкцию, — признался Данила Козловский. — Это альтернативная история, и действие нашей саги происходит в альтернативной России начала XX века. Поэтому, задав правила игры, мы можем фантазировать, экспериментировать и хулиганить. Мне показалось чрезвычайно интересным, что ничего подобного до нас, с точки зрения текста и истории, никто не делал, во всяком случае, в нашей стране. Наш сценарий написан филологом-историком, человеком, который очень хорошо знает русскую литературу и события XX века. Все реальные персонажи возникают не по принципу «давайте использовать здесь Юсупова, а здесь Столыпина или кого-то еще». Они возникают очень логично, а дальше начинают взаимодействовать с вымышленными персонажами. Вся эта мифология декадентская, все легенды и истории начинают вдруг оживать. И это происходит в сочетании с экшеном и огромным количеством фантазийных сцен. Зрителю стоит ждать смелости, жесткости, юмора и, конечно, любви».

Данила Козловский меняет историю в тизере остросюжетного триллера «Карамора»

Главные роли в сериале сыграли Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев и многие другие.

Автором сценария выступил Александр ФоминВосьмидесятые»), имеющий за своими плечами филологическое образование и педагогический опыт преподавания истории.

«Я со студенческих лет влюблен в эпоху Серебряного века — это время настоящего «пассионарного взрыва», — рассказал Александр Фомин. — В один короткий промежуток времени в Российской империи сосуществовало огромное количество занимательных личностей: писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых, государственных и политических деятелей. Мне очень хотелось отразить пестроту и многополярность той жизни, но чем больше я погружался в материал, тем больше замечал двойственность этого исторического периода. С одной стороны, рубеж XIX-XX веков — время символизма и модерна, расцвет мистических и эзотерических учений, когда популярны становятся сюжеты о призраках и вампирах, почти на каждой вечеринке-салоне гадают, вызывают дьявола и общаются с «зеленой феей». С другой, это период научного прогресса и материализма. Дарвин, Маркс и Бакунин рисуют реальность, лишенную метафизики. Поэт-декадент и эсер-бомбист могли быть друзьями и снимать одну комнату на двоих, а порой, мистика и социализм очень причудливо сочетались в душе даже одного человека. Мне хотелось столкнуть эти две реальности в своем сценарии».

Премьера сериала «Карамора» состоится эксклюзивно на видеосервисе START уже этой зимой.
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обсуждение >>
№ 1
Инна Никонова   8.12.2021 - 10:39
Кстати, мне кажется, что в подобном жанре, альтернативной истории, у таланта Козловского больше шансов раскрыться, чем в том же "Чернобыле" читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Данила Козловский меняет историю в тизере остросюжетного триллера «Карамора» фотографии
Данила Козловский меняет историю в тизере остросюжетного триллера «Карамора» фотографии
Данила Козловский меняет историю в тизере остросюжетного триллера «Карамора» фотографии
Данила Козловский меняет историю в тизере остросюжетного триллера «Карамора» фотографии
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