Данила Козловский меняет историю в тизере остросюжетного триллера «Карамора»

Видеосервис START представил тизер остросюжетного триллера «Карамора
» режиссёра Данилы Козловского
(«Чернобыль
»).
В центре событий — вымышленные и реально существовавшие персонажи, определившие альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.
«Мы не претендуем на документальное, историческое исследование или реконструкцию
, — признался Данила Козловский. — Это альтернативная история, и действие нашей саги происходит в альтернативной России начала XX века. Поэтому, задав правила игры, мы можем фантазировать, экспериментировать и хулиганить. Мне показалось чрезвычайно интересным, что ничего подобного до нас, с точки зрения текста и истории, никто не делал, во всяком случае, в нашей стране. Наш сценарий написан филологом-историком, человеком, который очень хорошо знает русскую литературу и события XX века. Все реальные персонажи возникают не по принципу «давайте использовать здесь Юсупова, а здесь Столыпина или кого-то еще». Они возникают очень логично, а дальше начинают взаимодействовать с вымышленными персонажами. Вся эта мифология декадентская, все легенды и истории начинают вдруг оживать. И это происходит в сочетании с экшеном и огромным количеством фантазийных сцен. Зрителю стоит ждать смелости, жесткости, юмора и, конечно, любви
».
Главные роли в сериале сыграли Данила Козловский, Дарья Балабанова
, Филипп Янковский
, Андрей Смоляков
, Александр Ильин-младший
, Нино Нинидзе
, солист группы Shortparis Николай Комягин
, оперный певец Ильдар Абдразаков
, Дмитрий Чеботарев
, Александр Алябьев и многие другие.
Автором сценария выступил Александр Фомин
(«Восьмидесятые
»), имеющий за своими плечами филологическое образование и педагогический опыт преподавания истории.
«Я со студенческих лет влюблен в эпоху Серебряного века — это время настоящего «пассионарного взрыва»
, — рассказал Александр Фомин. — В один короткий промежуток времени в Российской империи сосуществовало огромное количество занимательных личностей: писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых, государственных и политических деятелей. Мне очень хотелось отразить пестроту и многополярность той жизни, но чем больше я погружался в материал, тем больше замечал двойственность этого исторического периода. С одной стороны, рубеж XIX-XX веков — время символизма и модерна, расцвет мистических и эзотерических учений, когда популярны становятся сюжеты о призраках и вампирах, почти на каждой вечеринке-салоне гадают, вызывают дьявола и общаются с «зеленой феей». С другой, это период научного прогресса и материализма. Дарвин, Маркс и Бакунин рисуют реальность, лишенную метафизики. Поэт-декадент и эсер-бомбист могли быть друзьями и снимать одну комнату на двоих, а порой, мистика и социализм очень причудливо сочетались в душе даже одного человека. Мне хотелось столкнуть эти две реальности в своем сценарии
».
Премьера сериала «Карамора
» состоится эксклюзивно на видеосервисе START уже этой зимой.
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