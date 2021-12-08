Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря

Премьера комедийного ретросериала «Манюня» по одноименной повести Наринэ Абгарян, получившей национальную литературную премию «Рукопись года», состоится 15 декабря в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Медиасервис OKKO
Действие картины развернется в 1979 году в Армении. Она расскажет о двух больших советских семьях и настоящей светлой дружбе двух девочек — Наринэ (Карина Каграманян) и Манюни (Екатерина Темнова), сблизившихся после смешного происшествия на школьном празднике. В каждой из десяти 20-минутных серий маленьких непосед и их забавных родственников ждут новые приключения.
«Я совершенно не боюсь отзывов на экранизацию “Манюни”, потому что во время премьерных показов в Сочи, Ереване и Красноярске поклонники с большой радостью и теплотой встретили первые эпизоды. Я сама была счастлива, когда их посмотрела: кастинг в сериале потрясающий, очень верно передана атмосфера, и все сделано с трепетом и ностальгией», — делится впечатлениями о фильме автор повести Наринэ Абгарян.
Режиссером сериала выступил Арман Марутян, снявший «Супермаму». Премьерный показ «Манюни» состоялся в рамках внеконкурсного сериального смотра на «Кинотавре».
обсуждение >>