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Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря

8 декабря
2021 год

Новости кино >>
8 декабря 2021
Премьера комедийного ретросериала «Манюня» по одноименной повести Наринэ Абгарян, получившей национальную литературную премию «Рукопись года», состоится 15 декабря в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря
фото: Медиасервис OKKO

Действие картины развернется в 1979 году в Армении. Она расскажет о двух больших советских семьях и настоящей светлой дружбе двух девочек — Наринэ (Карина Каграманян) и Манюни (Екатерина Темнова), сблизившихся после смешного происшествия на школьном празднике. В каждой из десяти 20-минутных серий маленьких непосед и их забавных родственников ждут новые приключения.

Повествование в сериале ведется от лица рассказчицы — взрослой Наринэ. Закадровый текст читают Чулпан Хаматова, Нонна Гришаева, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова.

Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря
фото: Медиасервис OKKO


«Я совершенно не боюсь отзывов на экранизацию “Манюни”, потому что во время премьерных показов в Сочи, Ереване и Красноярске поклонники с большой радостью и теплотой встретили первые эпизоды. Я сама была счастлива, когда их посмотрела: кастинг в сериале потрясающий, очень верно передана атмосфера, и все сделано с трепетом и ностальгией», — делится впечатлениями о фильме автор повести Наринэ Абгарян.

Режиссером сериала выступил Арман Марутян, снявший «Супермаму». Премьерный показ «Манюни» состоялся в рамках внеконкурсного сериального смотра на «Кинотавре».
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МанюняСупермама

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Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря
Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря
Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря
Экранизация повести Наринэ Абгарян «Манюня» выйдет 15 декабря
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