Исполнительным директором Института развития интернета стала медиаменеджер Елена Лапина

анонс

8 декабря Программным директором ММКФ назначен киновед Петр Шепотинник Он заменит в посту Кирилла Разлогова, ушедшего из жизни 26 сентября 2021 года

8 декабря Главой Фонда кино стал Федор Соснов Он будет руководить фондом три года

8 декабря Вторая ежегодная конференция «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» состоится 10 декабря Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции