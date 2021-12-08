Исполнительным директором Института развития интернета стала медиаменеджер Елена Лапина

Исполнительным директором Институт развития интернета назначена Елена Лапина, ранее возглавлявшая холдинг News Media. В ее обязанности будет входить процесс создания и сопровождения проектов, поддержанных ИРИ, сообщает пресс-служба организации.
фото: Lenta.ru
«Елена Лапина – профессионал с большой буквы, она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями. Ее назначение – именно то усиление команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед ним амбициозные задачи», – прокомментировал назначение Лапиной генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
По его словам, в обязанности исполнительного директора также войдет взаимодействие с Продюсерским советом Института под руководством генерального директора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова.
«Учет мнения лучших продюсеров страны и использование лучших практик по созданию социально значимого контента в сети станет одной из важнейших задач, стоящих перед Институтом. Кроме того, мы видим свою миссию в том, чтобы способствовать постоянному диалогу между отраслью и государством по всем вопросам развития сферы веб-контента, включая развитие кадрового и технологического потенциала», — добавил Гореславский.
Елена Лапина родилась в Москве в 1975 году. Окончила факультет журналистики Московского Государственного Социального Университета. Работала на разных должностях в ТРК «Останкино», была главным режиссером канала «ТВ-6 Москва», заместителем генерального продюсера Телекомпании НТВ, директором кинофестиваля «Кинотавр», продюсировала ряд проектов, в числе которых театральная премия «Чайка», сериалы «Спящие», «#Dетки» и другие. С 2018 по 2021 год руководила холдингом News Media, издателем таблоида Super, телеграм-канала Mash, новостного портала Life и других СМИ.
Институт развития интернета создан в 2014 году как площадка для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. С 2020 года проводит конкурс на создание социально значимого интернет-контента для молодежи.
обсуждение >>