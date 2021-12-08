Вторая ежегодная конференция «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» состоится 10 декабря

анонс

8 декабря Программным директором ММКФ назначен киновед Петр Шепотинник Он заменит в посту Кирилла Разлогова, ушедшего из жизни 26 сентября 2021 года

8 декабря Главой Фонда кино стал Федор Соснов Он будет руководить фондом три года

8 декабря Исполнительным директором Института развития интернета стала медиаменеджер Елена Лапина Она будет сопровождать проекты, поддержанные ИРИ