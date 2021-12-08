Вторая ежегодная конференция «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» состоится 10 декабря

Вторая ежегодная научно-техническая конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» состоится 10 декабря в пространстве «Старт Хаб» на Красном Октябре. Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции из зала, где Министр культуры Ольга Любимова и лидеры индустрии лично обсудят вопросы стандартизации цифрового кинопроцесса и текущую ситуацию на рынке, сообщают организаторы.
фото: Киностудия Горького
В панельной дискуссии примут участие генеральный директор Киностудии Горького и председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсер и основатель кинокомпании «Водород» Михаил Врубель, продюсер и основатель Hype Production Илья Стюарт, генеральный продюсер компании 1-2-3 Production и генеральный директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович, генеральный директор «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, ВРИО генерального директора Госфильмофонда России Роман Чистяков, ВРИО исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев и директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.
Основной целью форума в этом году является содействие устойчивому развитию киноиндустрии, повышение конкурентоспособности российских киностудий и объединение их усилий с другими участниками отрасли, прокатчиками, киносетями, архивами и регулирующими органами. Также в двух тематических сессиях будут затронуты вопросы стандартизации кинопоказа и трансформаций в сфере хранения и обеспечения доступности киноматериалов.
Конференция организована Киностудией Горького при участии Госфильмофонда по инициативе и при поддержке Министерства культуры РФ.
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