Главой Фонда кино стал Федор Соснов

Исполнительным директором Фонда кино назначен Федор Соснов, до этого момента руководивший им в статусе временно исполняющего обязанности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
фото: Фонд кино
Соснов назначен на эту должность на три года. ВРИО директора фонда он стал 28 декабря 2020 года, после ухода с поста Вячеслава Тельнова. До этого он был заместителем исполнительного директора.
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создан в 1995 году. Основной целью его деятельности является обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, а также повышение их конкурентоспособности и популяризация российского кино, в том числе за рубежом. Из недавних больших проектов им были поддержаны, например, такие картины, как «Медея»Александра Зельдовича, «Летчик»Рената Давлетьярова и «Воздух», над которым сейчас работает режиссер Алексей Герман-младший.
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