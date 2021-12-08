Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний из Могикан»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Главой Фонда кино стал Федор Соснов

8 декабря
2021 год

Новости кино >>
8 декабря 2021
Исполнительным директором Фонда кино назначен Федор Соснов, до этого момента руководивший им в статусе временно исполняющего обязанности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Главой Фонда кино стал Федор Соснов
фото: Фонд кино

Соснов назначен на эту должность на три года. ВРИО директора фонда он стал 28 декабря 2020 года, после ухода с поста Вячеслава Тельнова. До этого он был заместителем исполнительного директора.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии создан в 1995 году. Основной целью его деятельности является обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, а также повышение их конкурентоспособности и популяризация российского кино, в том числе за рубежом. Из недавних больших проектов им были поддержаны, например, такие картины, как «Медея» Александра Зельдовича, «Летчик» Рената Давлетьярова и «Воздух», над которым сейчас работает режиссер Алексей Герман-младший.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Алексей Герман (младший)Ренат ДавлетьяровАлександр ЗельдовичВячеслав Тельнов
фильмы
ВоздухЛётчикМедея

анонс

Деконструкция «Последний из Могикан»

Скорбим

Марк Рудинштейн
5 декабря ушёл из жизни продюсер, актёр Марк Рудинштейн.

День рождения >>

Татьяна Аугшкап
Лев Борисов
Юра Борисов
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Анна Исайкина
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэвид Каррадайн
Ли Джей Кобб
Доминик Монаган
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Максимилиан Шелл
все родившиеся 8 декабря >>

Афиша кино >>

Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Владивосток
драма
Россия, 2021
Море волнуется раз
драма
Россия, 2021
Календарь дьявола
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Франция, 2020
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Большой красный пёс Клиффорд
детский фильм, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2021
Мажоры на мели
комедия
Франция, 2021
Механическая девочка
приключения, фэнтези
Канада, Южная Корея, 2014
Спенсер
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Чили, 2021
Вестсайдская история
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2021
Женщины в чёрном
фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram