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Программным директором ММКФ назначен киновед Петр Шепотинник

8 декабря
2021 год

Новости кино >>
8 декабря 2021
Программным директором Московского международного кинофестиваля назначен член его отборочной комиссии, киновед и режиссер-документалист Петр Шепотинник, сообщает пресс-служба смотра. Он заменит в посту Кирилла Разлогова, ушедшего из жизни 26 сентября 2021 года.

Программным директором ММКФ назначен киновед Петр Шепотинник
фото: ММКФ


Петр Шепотинник родился в семье режиссера Георгия Шепотинника в 1956 году. В 1978 году окончил киноведческий факультет ВГИКа. Работал в журнале «Искусство кино». В 1988 году дебютировал на телевидении как автор-ведущий рубрики в программе Марка Захарова «Киносерпантин». С 1994 года по настоящий день ведет авторскую телепрограмму «Кинескоп». Режиссер многочисленных документальных фильмов о кинематографистах и деятелях искусства, член академий ТЭФИ и НИКА, консультант Венецианского Биеннале по вопросам кино.

На ММКФ Шепотинник работает с 1999 года. Его авторская программа «Восемь с половиной фильмов», дебютировавшая 21 год назад, заложила концептуальные основы киноведческого кураторства. В разное время ее участниками становились Люк и Жан-Пьер Дарденн, Самюэль Маоз, Иштван Сабо, Альберт Серра, Филипп Грёнинг, Амос Коллек, Нури Бильге Джейлан и многие другие актуальные режиссеры.

«Сейчас еще рано загадывать, каким будет фестиваль в будущем году, любая сводка новостей способна опровергнуть любые заманчивые планы. А этих планов – очень много. Любой кинофестиваль – словно фильм, и чем рискованней, неожиданней для зрителя и журналистов будут лабиринты его сюжетов, тем крупнее его выигрыш», – комментирует свои планы новый программный директор смотра.

В 2022 году ММКФ пройдет с 21 по 28 апреля. Прием заявок на участие в конкурсных программах начнется 13 декабря.
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