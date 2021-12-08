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Любовь Аксенова отправится на поиски донора

8 декабря
2021 год

Новости кино >>
8 декабря 2021
Премьера драмеди «Почка» о жажде жизни состоится 1 января в KION. Шоураннером сериала с Любовью Аксеновой в главной роли выступила Авдотья Смирнова, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Любовь Аксенова отправится на поиски донора
фото: Онлайн-кинотеатр KION

«Это очень смешная история про плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки и через попытку решить свои алчные задачи обретает семью. Да, странную и со сдвигами, но мы видим, что в начале все эти люди друг друга ненавидят, а потом понимают, как ценны друг другу. И то, как к этому приходит главная героиня, мне кажется самым острым в этой истории. Да и сама она очень интересна: сволочь страшная, но в ней такая огромная притягательность честности и откровенности, с которой она использует людей, и такая необычная витальная сила и жажда жизни, что заставляет следить за ней с интересом», — рассказывает Авдотья Смирнова о проекте.

Героиня Любови Аксеновой, которую на эту роль утвердили без проб, — инспектор пожарной службы Наталья Кустова. В ее жизни все хорошо: каждая инспекция заканчивается серьезным кушем, ради которого она готова продать и родного брата. Девушка искренне думает, что все в жизни можно купить, и судьба решает ее переубедить. На плановом врачебном осмотре выясняется, что ей нужна новая почка, и донора нужно найти всего за три месяца. По закону им может быть только кровный родственник, а никто из них, конечно, не спешит помогать Наташе. Все десять серий зритель будет ломать голову – действительно ли девушка меняется, решая свою проблему, или это ее очередная игра.

Любовь Аксенова отправится на поиски донора
фото: Онлайн-кинотеатр KION

«Когда мне прислали сценарий, я читала и не могла оторваться! Так четко, бодро и разнообразно это было написано. Читала и понимала, что таких героинь мне еще не предлагали. Наташа - это определенный архетип, и мы много времени посвятили тому, чтобы разобраться что, почему и как она делает. Еще можно сказать, что это кино о семейных взаимоотношениях и увеличивающемся расстояния между современными людьми», – делится впечатлениями Аксенова, помимо которой в сериале снялись и другие известные артисты, Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин и Степан Девонин.

Фильм сочетает в себе сатиру и юмор с серьезными социальными и этическими темами. Продюсеры Борис Хлебников и Наталья Исакова назвали его комедией о смысле жизни и библейской притчей о вочеловечении одновременно. Режиссером и соавтором сценария выступила Мария Шульгина, участвовавшая в разработке комедии Анны Пармас «Давай разведемся!». Дебютный короткометражный фильм Шульгиной «Огонь» получил призы на кинофестивалях «Амурская осень», «Короче» и многих других.
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Любовь Аксенова отправится на поиски донора
Любовь Аксенова отправится на поиски донора
Любовь Аксенова отправится на поиски донора
Любовь Аксенова отправится на поиски донора
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Деконструкция «Последний из Могикан»

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