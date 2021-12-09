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Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий

9 декабря
2021 год

Новости кино >>
9 декабря 2021
Студия Neko Works отчиталась об общемировых продажах серии визуальных новелл Nekopara: с появления первой части в 2014 году франшиза разошлась тиражом более пяти миллионов копий. Кроме того, в официальном твиттере компании состоялся анонс новой части — Nekopara After: La Vraie Famille.

Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий

В мире игры люди сожительствуют с нэко – разумными генетически модифицированными гибридами, похожими на антропоморфных кошек. Существа являются чем-то вроде домашних животных, однако многие люди относятся к ним как к равным. Для того, чтобы полноценно функционировать в социуме (скажем, устроиться на работу), нэко должны сдать специальный экзамен, служащий доказательством, что они могут сдерживать кошачьи инстинкты.

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Первая часть серии рассказывает о юном кондитере, задумавшим открыть магазин в небольшом городе. Разбирая коробки, оставшиеся после переезда, юноша обнаруживает двух нэко — Чоколу и Ваниллу, которых они выращивали вместе с сестрой. Кошкодевочки решительно не согласны возвращаться в отчий дом, и кондитеру ничего не остается, как взять их на работу в магазин.

Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий

Все игры серии позволяют не только взаимодействовать с гибридами, но и вступать с ними в романтические отношения, сопровождаемые эротическими сценами. Со временем игровой цикл расширился до медиа-франшизы: в 2017 году вышло две OVA и аниме-сериал, а в 2018-м в продажу поступила манга о приключениях Чоколы и Ваниллы. Nekopara входит в топ-10 самых продаваемых визуальных новелл, обгоняя по этому показателю такие громкие франшизы, как Clannad и Muv-Luv, у которых тоже есть аниме-экранизации.

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Визуальная новелла – видеоигровой жанр, совмещающий обилие текста с визуальным рядом, музыкальным сопровождением, элементами геймплея и другими дополнительными атрибутами. В свою очередь, жанр подразделяется на две большие категории: нелинейные и кинетические. Нелинейные визуальные новеллы содержат сюжетные развилки, в которых игроку предоставляется выбор из нескольких вариантов реакции на ситуацию. В зависимости от выбора меняются внутриигровые события и концовки. Кинетические визуальные новеллы не подразумевают сюжетных развилок, представляя собой линейный законченный сюжет.
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№ 2
Инна Никонова   9.12.2021 - 09:57
В очередной раз удивляюсь тому, как же много людей в мире читают мангу и вообще увлекаются японской культурой и искусством читать далее>>
№ 1
Алена Круева (Москва)   9.12.2021 - 08:19
И откуда только у создателей появляются все эти идеи?)) Модифицированные существа, кошки - правда, это удивительно, какую фантазию надо иметь)) читать далее>>
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Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий фотографии
Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий фотографии
Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий фотографии
Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий фотографии
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