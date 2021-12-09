Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий

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9 декабря На телеканале «Пятница» стартует авторский проект Сергея Жукова Участие в музыкальной комедии «Евгенич» приняли Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, а также звезды российской эстрады — Ольга Бузова, Дима Билан, Александр Гудков, Клава Кока, Бурито и многие другие

9 декабря Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать» Премьера состоится на видеосервисе START в 2022 году

8 декабря Любовь Аксенова отправится на поиски донора Премьера драмеди «Почка» состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 января