Кошачий рай: тираж визуальных новелл Nekopara превысил 5 миллионов копий

Студия Neko Works
отчиталась об общемировых продажах серии визуальных новелл Nekopara
: с появления первой части в 2014 году франшиза разошлась тиражом более пяти миллионов копий. Кроме того, в официальном твиттере компании состоялся анонс новой части — Nekopara After: La Vraie Famille
.
В мире игры люди сожительствуют с нэко – разумными генетически модифицированными гибридами, похожими на антропоморфных кошек. Существа являются чем-то вроде домашних животных, однако многие люди относятся к ним как к равным. Для того, чтобы полноценно функционировать в социуме (скажем, устроиться на работу), нэко должны сдать специальный экзамен, служащий доказательством, что они могут сдерживать кошачьи инстинкты.
Читать
Об аниме-адаптации «Шенму» — другой легендарной видеоигры
Первая часть серии рассказывает о юном кондитере, задумавшим открыть магазин в небольшом городе. Разбирая коробки, оставшиеся после переезда, юноша обнаруживает двух нэко — Чоколу и Ваниллу, которых они выращивали вместе с сестрой. Кошкодевочки решительно не согласны возвращаться в отчий дом, и кондитеру ничего не остается, как взять их на работу в магазин.
Все игры серии позволяют не только взаимодействовать с гибридами, но и вступать с ними в романтические отношения, сопровождаемые эротическими сценами. Со временем игровой цикл расширился до медиа-франшизы: в 2017 году вышло две OVA и аниме-сериал
, а в 2018-м в продажу поступила манга о приключениях Чоколы и Ваниллы. Nekopara входит в топ-10 самых продаваемых визуальных новелл, обгоняя по этому показателю такие громкие франшизы, как Clannad
и Muv-Luv
, у которых тоже есть аниме-экранизации.
Читать
Быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться: как видеоигры повлияли на кино
Визуальная новелла – видеоигровой жанр, совмещающий обилие текста с визуальным рядом, музыкальным сопровождением, элементами геймплея и другими дополнительными атрибутами. В свою очередь, жанр подразделяется на две большие категории: нелинейные и кинетические. Нелинейные визуальные новеллы содержат сюжетные развилки, в которых игроку предоставляется выбор из нескольких вариантов реакции на ситуацию. В зависимости от выбора меняются внутриигровые события и концовки. Кинетические визуальные новеллы не подразумевают сюжетных развилок, представляя собой линейный законченный сюжет.
обсуждение >>