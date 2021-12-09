Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать»

В сети появился тизер 8-серийной драмы «Алиса не может ждать
» режиссёра и сценариста Натальи Мещаниновой
(«Пингвины моей мамы
»). Соавтором сценария выступил Степан Девонин
(«Шторм
»).
Это история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алисе пятнадцать, учителя устали вызывать в школу ее маму, а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.
«Если рассуждать про подростков, хотя это тяжело, можно сделать вывод, что в свои 15-16 лет они находятся в одном из самых сложных периодов. По моим наблюдениям, этот возраст — максимальная точка драмы. И про этот период мы рассказываем еще и при тяжелейших обстоятельствах, которые обрушились на нашу главную героиню. Ее поведение — совокупность факторов: предательство собственного тела, подростковый бунт и замалчивание мамой проблем
, — рассказала Наталия Мещанинова. — Так как мы имеем дело с реалистической основой, существующей девочкой, которая именно так себя и повела, узнав о страшном диагнозе, мы пытаемся разгадать загадку, понять героиню, ее мысли и поступки, ответить на вопрос: почему она делает такой выбор?
»
Ведущие роли в сериале исполнили Лиза Ищенко
, Анна Михалкова
, Таисия Вилкова
, Степан Девонин, Михаил Трухин
, Надежда Лумпова
, Дмитрий Лысенков
, Павел Ворожцов
, Полина Цыганова
и другие.
«Алиса изначально непохожа на остальных, ей неинтересны обычные подростковые разговоры и проблемы, у нее другие мысли и цели
, — поделилась Лиза Ищенко. — В этом мы с ней похожи, но только в этом. Узнав, что скоро ослепнет, Алиса отчаянно хочет изменить свою жизнь, сделать ее яркой. Она решается на неординарные поступки, которые кажутся ей взрослыми, но шокируют маму. Гнев и злость въелись в Алису, она хранит тайну — не говорит маме, что знает о своем диагнозе. Они друг друга обманывают. В Алисе все бурлит и выкипает, она чувствует отчаяние со злостью, безысходность и разочарование
».
«Эта история точно не про ложь, эта история про большую любовь и про то, что происходит с человеком, когда он переживает кризис подросткового взросления
, — считает Анна Михалкова. — Самоопределение, ощущение себя отдельной личностью, отделение от семьи — очень тяжелое время. И я думаю, что многие родители и дети узнают себя, даже не в персонажах, а в самой ситуации противостояния с близкими. Переходный период дается всем огромной кровью. Это хорошая и важная тема для обсуждения, у нас мало такого рода сериалов и фильмов. Наташа Мещанинова и Степан Девонин действительно одни из немногих авторов, которые в нашем пространстве так хорошо пишут истории такого уровня. В принципе, даже если бы Наташа не дала мне прочитать сценарий перед съемками, я согласилась бы участвовать в этом проекте
».
Премьера сериала «Алиса не может ждать
» состоится на видеосервисе START в 2022 году.
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