Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать»

9 декабря
2021 год

Новости кино >>
9 декабря 2021
В сети появился тизер 8-серийной драмы «Алиса не может ждать» режиссёра и сценариста Натальи МещаниновойПингвины моей мамы»). Соавтором сценария выступил Степан ДевонинШторм»).


Это история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алисе пятнадцать, учителя устали вызывать в школу ее маму, а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.

«Если рассуждать про подростков, хотя это тяжело, можно сделать вывод, что в свои 15-16 лет они находятся в одном из самых сложных периодов. По моим наблюдениям, этот возраст — максимальная точка драмы. И про этот период мы рассказываем еще и при тяжелейших обстоятельствах, которые обрушились на нашу главную героиню. Ее поведение — совокупность факторов: предательство собственного тела, подростковый бунт и замалчивание мамой проблем, — рассказала Наталия Мещанинова. — Так как мы имеем дело с реалистической основой, существующей девочкой, которая именно так себя и повела, узнав о страшном диагнозе, мы пытаемся разгадать загадку, понять героиню, ее мысли и поступки, ответить на вопрос: почему она делает такой выбор?»

Ведущие роли в сериале исполнили Лиза Ищенко, Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Полина Цыганова и другие.

Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать»

«Алиса изначально непохожа на остальных, ей неинтересны обычные подростковые разговоры и проблемы, у нее другие мысли и цели, — поделилась Лиза Ищенко. — В этом мы с ней похожи, но только в этом. Узнав, что скоро ослепнет, Алиса отчаянно хочет изменить свою жизнь, сделать ее яркой. Она решается на неординарные поступки, которые кажутся ей взрослыми, но шокируют маму. Гнев и злость въелись в Алису, она хранит тайну — не говорит маме, что знает о своем диагнозе. Они друг друга обманывают. В Алисе все бурлит и выкипает, она чувствует отчаяние со злостью, безысходность и разочарование».

«Эта история точно не про ложь, эта история про большую любовь и про то, что происходит с человеком, когда он переживает кризис подросткового взросления, — считает Анна Михалкова. — Самоопределение, ощущение себя отдельной личностью, отделение от семьи — очень тяжелое время. И я думаю, что многие родители и дети узнают себя, даже не в персонажах, а в самой ситуации противостояния с близкими. Переходный период дается всем огромной кровью. Это хорошая и важная тема для обсуждения, у нас мало такого рода сериалов и фильмов. Наташа Мещанинова и Степан Девонин действительно одни из немногих авторов, которые в нашем пространстве так хорошо пишут истории такого уровня. В принципе, даже если бы Наташа не дала мне прочитать сценарий перед съемками, я согласилась бы участвовать в этом проекте».

Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоится на видеосервисе START в 2022 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новый фильм Наталии Мещаниновой затронет тему насилия над детьми
Анна Михалкова и Наталия Мещанинова снова поработают вместе
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Таисия ВилковаПавел ВорожцовСтепан ДевонинЕлизавета ИщенкоНадежда ЛумповаДмитрий ЛысенковНаталия МещаниноваАнна МихалковаМихаил ТрухинПолина Цыганова
фильмы
Алиса не может ждать

фотографии >>
Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать» фотографии
Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать» фотографии
Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать» фотографии
Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марк Рудинштейн
5 декабря ушёл из жизни продюсер, актёр Марк Рудинштейн.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Ольга Шувалова (II)
Бо Бриджес
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Бродерик Кроуфорд
Джон Малкович
Майкл Нури
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Владивосток
драма
Россия, 2021
Море волнуется раз
драма
Россия, 2021
Календарь дьявола
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Франция, 2020
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Большой красный пёс Клиффорд
детский фильм, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2021
Мажоры на мели
комедия
Франция, 2021
Механическая девочка
приключения, фэнтези
Канада, Южная Корея, 2014
Спенсер
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Чили, 2021
Чиновник
комедия
Россия, 2021
Вестсайдская история
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен