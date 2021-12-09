Елизавета Ищенко стремительно теряет зрение в трейлере фильма «Алиса не может ждать»

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9 декабря

На телеканале «Пятница» стартует авторский проект Сергея Жукова

Участие в музыкальной комедии «Евгенич» приняли Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, а также звезды российской эстрады — Ольга Бузова, Дима Билан, Александр Гудков, Клава Кока, Бурито и многие другие