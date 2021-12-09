Юлия Галкина исполнит свой гражданский долг

В центре сюжета Елена Меглицкая, добропорядочная гражданка и жена директора крупной компании. Однажды она становится присяжной в суде по громкому делу о заказных убийствах и узнает в обвиняемом своего давнего возлюбленного Дмитрия Корнилова. Поддавшись прежним чувствам, Елена отдает решающий голос в его пользу, и суд выносит оправдательный приговор. Но вскоре выясняется, что Корнилов действительно преступник. Так, Елена решает вывести его на чистую воду, работая в параллель со следователем Рудиным.
«Это история о сложном выборе между долгом и любовью – конфликте, понятном многим из нас. Моя героиня когда-то выбрала долг. Но встретив свою давнюю любовь, впервые задумается: правильный ли выбор сделан? Счастлива ли она? Счастливы ли ее близкие? Не поздно ли исправить ошибки молодости? В этом ее драма», – рассказывает актриса Юлия Галкина. «С самого начала ты становишься свидетелем необычных поворотов судьбы главной героини, которые возрождают в ней, казалось бы, уже давно забытые чувства и переживания», – добавляет Дмитрий Лавров.
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