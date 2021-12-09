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Эпидемию нельзя остановить, лишь отсрочить: империя наносит ответный удар в аниме «Король-олень» (трейлер)

9 декабря
2021 год

Новости кино >>
9 декабря 2021
Официальный веб-сайт фильма «Король-олень»поделился новой датой премьеры. Аниме студии Production I.G выйдет в японский прокат 4 февраля 2022 года. Релиз уже дважды переносили из-за пандемии: 18 сентября 2020-го и 10 сентября этого года. В настоящее время дистрибьюторы ведут переговоры для проката аниме в Великобритании и Северной Америке. В честь новой даты студия показала второй трейлер к фильму.



Ван — глава отряда солдат королевства Аквафа — отправляется на войну против империи, ведущей агрессивную внешнюю политику. Во время сражения Ван попадает в плен и отправляется в ссылку на соляные шахты. Однажды ночью на копи нападает стая странного вида собак, распространяющих невиданную болезнь. Пользуясь суматохой, Ван сбегает в окрестные леса и встречает там маленькую девочку, которой отведена большая роль в его судьбе. В то же самое время нападению диких животных подвергается дворец империи. Врач и ученый по имени Хоссал, рискуя жизнью, пытается найти лекарство от загадочной хвори, чтобы остановить зарождающуюся эпидемию.

Эпидемию нельзя остановить, лишь отсрочить: империя наносит ответный удар в аниме «Король-олень» (трейлер)

Полнометражная картина основана на серии ранобэ японского мангаки Нахоко Уэхаси — лауреата премии имени Ганса Христиана Андерсона. Новеллы содержат несколько параллельно разворачивающихся историй, впоследствии переплетающихся между собой.

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«Король-олень» поступила в продажу в 2014 году и быстро завоевала популярность среди читателей (1,5 миллиона копий – хороший показатель для ранобэ), а также была отмечена наградой «Хонья Тайсё» (премия книжных продавцов Японии) и призом за «Лучший медицинский роман».

Эпидемию нельзя остановить, лишь отсрочить: империя наносит ответный удар в аниме «Король-олень» (трейлер)

Производством аниме занималась студия Production I.G, ответственная за «Психопаспорт», «Атаку титанов», «Баскетбол Куроко», «Волейбол!!», «Сагу о Винланде» и аниме-вставку в «Убить Билла».

В качестве режиссеров выступили Масаси Андо (бывший художник студии Ghibli и сценарист «Воспоминания о Марни») и Масаюки Миядзи, работавший над первыми сезоонами «Атаки титанов» и «Космическим денди».
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Эпидемию нельзя остановить, лишь отсрочить: империя наносит ответный удар в аниме «Король-олень» (трейлер) фотографии
Эпидемию нельзя остановить, лишь отсрочить: империя наносит ответный удар в аниме «Король-олень» (трейлер) фотографии
Эпидемию нельзя остановить, лишь отсрочить: империя наносит ответный удар в аниме «Король-олень» (трейлер) фотографии
Эпидемию нельзя остановить, лишь отсрочить: империя наносит ответный удар в аниме «Король-олень» (трейлер) фотографии
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