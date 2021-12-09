Лина Миримская, Анна Котова-Дерябина и Ангелина Стречина получат в наследство автосервис

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9 декабря Анна Мельникова окажется в «Оковах любви» В сериале снимаются Никита Касьяненко, Владимир Ковтун, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко и другие артисты

9 декабря Юлия Галкина исполнит свой гражданский долг Dомашний завершил съемки остросюжетной мелодрамы «Присяжная»

9 декабря На телеканале «Пятница» стартует авторский проект Сергея Жукова Участие в музыкальной комедии «Евгенич» приняли Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, а также звезды российской эстрады — Ольга Бузова, Дима Билан, Александр Гудков, Клава Кока, Бурито и многие другие