Лина Миримская, Анна Котова-Дерябина и Ангелина Стречина получат в наследство автосервис

Героинями фильма станут три сестры — учительница из Ртищево Оля, парикмахер из Саратова Маша и карьеристка из Москвы Ира. Когда-то давно отец девушек сделал их чужими друг другу, а доставшийся им в наследство после его смерти автосервис должен, наоборот, сплотить. Разрешать накопившиеся за годы конфликты девушкам придется, параллельно управляя консервативным мужским коллективом из сорока человек. Кроме исполнительниц главных ролей в сериале снялись Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Артем Ткаченко, Георгий Дронов, Янина Студилина, Маша Лобанова и другие артисты.
фото: Видеосервис START
«Сценарий сериала меня заинтересовал тонко выстроенной драматургией. Сходство с пьесой Чехова “Три сестры” в нашем проекте не заканчивается только на именах героинь: как и в произведениях писателя, в “Сестрах” персонажи могут спокойно пить чай или шампанское, а в этот момент рушатся их судьбы. Кроме того, в проекте существует баланс между драмой и комедией, что добавляет истории реалистичности. Мы говорим о серьезных вещах, о любви, о семье, но происходит это как в жизни — немного глупо и нелепо. Юмор в “Сестрах” получился острым и ситуационным», — рассказывает о проекте режиссер Илья Силаев. «Мне проект понравился тем, что в нем нет плохих и хороших героев. Все персонажи не картонные, а настоящие, каждый со своей историей», — добавляет актриса Янина Студилина, сыгравшая молодую мачеху Оли, Иры и Маши.
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