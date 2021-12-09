Онлайн-кинотеатр Okko выпустит документальный фильм о Сергее Мавроди

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Откроет смотр режиссерская версия картины Ким Ки Дука «Растворяться», снятой им в Казахстане

Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 17 по 21 декабря

9 декабря

Анна Мельникова окажется в «Оковах любви»

В сериале снимаются Никита Касьяненко, Владимир Ковтун, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко и другие артисты