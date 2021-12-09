Онлайн-кинотеатр Okko выпустит документальный фильм о Сергее Мавроди

«У аудитории сегодня сформировался большой запрос на переосмысление текущих событий в нон-фикшн форматах. Поэтому герои наших будущих фильмов – реальные люди с реальными историями. И мы очень рады нашему сотрудничеству с киностудией “Амурские волны” – ведущим производителем документального контента на рынке», – комментирует соглашение представитель Okko Татьяна Матвеева.
Так, фильм Анны Карповой «Мавроди» покажет математика в спортивном костюме и авантюриста, построившего глобальную пирамиду, в жанре тру-крайм. А социально-историческое исследование Родиона Чепеля «Афганский синдром» расскажет об одной из причин гибели СССР и «диагнозе» последнего поколения его жителей. А также, изучая афганскую эпопею от партийных заседаний 1970-х до горского кодекса чести «пуштунвалай», попробует разобраться, в каком обществе мы живем сегодня.
«Мы начинаем наше сотрудничество с двух очень важных для нас проектов. Их темы транслируют нечто важное о том, кто мы сегодня, чем живем, чем готовы обманываться и в какие идеалы верим», – рассказывает режиссер и руководитель проектов киностудии «Амурские волны» Роман Чепель.
Оба сериала будут состоять из четырех эпизодов по 30-45 минут.
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