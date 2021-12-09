Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 17 по 21 декабря

9 декабря
2021 год

Новости кино >>
9 декабря 2021
Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 17 по 21 декабря в кинотеатре «Каро 7 Атриум». Церемонии открытия и закрытия, где будут показаны режиссерская версия последнего фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Растворяться» и новая картина Натальи Назаровой «Райцентр» соответственно, состоятся в кинотеатре «Иллюзион», сообщают организаторы.

Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 17 по 21 декабря
фото: К/ф «Растворяться», режиссер Ким Ки Дук

Конкурсных программ у фестиваля по традиции две – полнометражных и короткометражных фильмов. В этом году в них участвуют картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. Мировые премьеры многих из них состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии: в Берлине, Пусане и Нанте.

Оценивать конкурс полнометражных фильмов будут выдающийся казахский режиссер Дарежан Омирбаев, чье творчество найдет отражение в ретроспективе экранизаций русской классики «Дарежан Омирбаев. Уроки русской литературы», российские режиссеры Ирина Евтеева и Андрей Сильвестров, актриса из Молдовы Дана Чобану и белорусский кинокритик Игорь Сукманов. В состав жюри конкурса короткометражных фильмов вошли режиссеры из Грузии, Армении и Беларуси Русудан Глурджидзе, Александр Багдасарян и Митрий Семенов-Алейников.

Также на фестивале пройдет несколько гала-премьер и внеконкурсных программ. В них сделан акцент на молодежном и экспериментальном кинематографе: «Молодое азербайджанское кино», «Фестивальные хиты. Границы мужского», «Фестивальные хиты. Родительский день». Это преимущественно короткометражные фильмы из Беларуси, Латвии, России и Эстонии, получившие международное признание в Каннах, Локарно, Анси, Кракове и Карловых Варах.

Центральным событием фестиваля станет большая ретроспектива фильмов великого драматурга, режиссера и художника Резо Габриадзе, скончавшегося в этом году. В нее войдут 12 разноформатных фильмов, к созданию которых был причастен мастер. Среди них несомненная классика – «Не горюй!» и «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, «Необыкновенная выставка» Эльдара Шенгелая и «Кувшин» Ираклия Квирикадзе.

Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 17 по 21 декабря
фото: К/ф «Кин-дза-дза!», режиссер Георгий Данелия

В Библиотеке-читальне имени Тургенева пройдет традиционная ретроспектива «Дружба народов», где будут показаны фильмы-посвящения грузинскому актеру Кахи Кавсадзе, украинскому режиссеру и создателю фильма «Бумбараш» Николаю Рашееву, российским режиссерам Александру Рогожкину и Владимиру Меньшову, а также актрисе Нине Руслановой. Часть ретроспективы отдаст дань памяти кинематографистам, прошедшим в этом году отметку 100-летних юбилеев. Это Юрий Никулин, Григорий Чухрай, литовский актер Бронюс Бабкаускас и армянский композитор Арно Бабаджанян. Все фильмы будут представлены известными режиссерами, актерами и киноведами.

Фестиваль «Московская премьера» ведет свою историю с 2003 года, когда он возник в зрительском формате, а президентом стал актер и режиссер Алексей Баталов. В 2019-м форум получил международный статус. Художественным руководителем долгие годы является член Российской академии кинематографических искусств, продюсер и киножурналист Вячеслав Шмыров, конкурсные программы курируют киноведы Евгений Майзель и Александра Жукова. Основной задачей смотра является развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Московская премьера» грядет
«Московская премьера». Лауреаты
«Московская премьера». Программа фестиваля
11-я «Московская премьера»
Стартовал кинофестиваль «Московская премьера»
«Московская премьера». Итоги
«Московская премьера» представляет
IX Московский фестиваль «Московская премьера»
«Московская премьера». Лауреаты
«Московская премьера». Пресс-конференция
«Московская премьера». Программа
Итоги фестиваля «Московская премьера»
персоны
Арно БабаджанянБронюс БабкаускасАлексей БаталовРеваз ГабриадзеГеоргий ДанелияИрина ЕвтееваКахи КавсадзеИраклий КвирикадзеКи Дук КимВладимир МеньшовНаталья Назарова (II)Юрий НикулинДарежан ОмирбаевНиколай РашеевАлександр РогожкинНина РуслановаДмитрий Семёнов (II)Андрей СильвестровДана ЧобануГригорий ЧухрайЭльдар ШенгелаяВячеслав Шмыров
фильмы
БумбарашКин-дза-дза!КувшинНе горюй!Необыкновенная выставкаРайцентрРастворяться

анонс

Скорбим

Марк Рудинштейн
5 декабря ушёл из жизни продюсер, актёр Марк Рудинштейн.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Ольга Шувалова (II)
Бо Бриджес
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Бродерик Кроуфорд
Джон Малкович
Майкл Нури
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Владивосток
драма
Россия, 2021
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Море волнуется раз
драма
Россия, 2021
Календарь дьявола
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Франция, 2020
Большой красный пёс Клиффорд
детский фильм, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2021
Мажоры на мели
комедия
Франция, 2021
Механическая девочка
приключения, фэнтези
Канада, Южная Корея, 2014
Спенсер
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Чили, 2021
Чиновник
комедия
Россия, 2021
Вестсайдская история
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram