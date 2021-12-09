Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера» пройдет с 17 по 21 декабря в кинотеатре «Каро 7 Атриум». Церемонии открытия и закрытия, где будут показаны режиссерская версия последнего фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука«Растворяться» и новая картина Натальи Назаровой«Райцентр» соответственно, состоятся в кинотеатре «Иллюзион», сообщают организаторы.
фото: К/ф «Растворяться», режиссер Ким Ки Дук
Конкурсных программ у фестиваля по традиции две – полнометражных и короткометражных фильмов. В этом году в них участвуют картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. Мировые премьеры многих из них состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии: в Берлине, Пусане и Нанте.
Оценивать конкурс полнометражных фильмов будут выдающийся казахский режиссер Дарежан Омирбаев, чье творчество найдет отражение в ретроспективе экранизаций русской классики «Дарежан Омирбаев. Уроки русской литературы», российские режиссеры Ирина Евтеева и Андрей Сильвестров, актриса из Молдовы Дана Чобану и белорусский кинокритик Игорь Сукманов. В состав жюри конкурса короткометражных фильмов вошли режиссеры из Грузии, Армении и Беларуси Русудан Глурджидзе, Александр Багдасарян и Митрий Семенов-Алейников.
Также на фестивале пройдет несколько гала-премьер и внеконкурсных программ. В них сделан акцент на молодежном и экспериментальном кинематографе: «Молодое азербайджанское кино», «Фестивальные хиты. Границы мужского», «Фестивальные хиты. Родительский день». Это преимущественно короткометражные фильмы из Беларуси, Латвии, России и Эстонии, получившие международное признание в Каннах, Локарно, Анси, Кракове и Карловых Варах.
Фестиваль «Московская премьера» ведет свою историю с 2003 года, когда он возник в зрительском формате, а президентом стал актер и режиссер Алексей Баталов. В 2019-м форум получил международный статус. Художественным руководителем долгие годы является член Российской академии кинематографических искусств, продюсер и киножурналист Вячеслав Шмыров, конкурсные программы курируют киноведы Евгений Майзель и Александра Жукова. Основной задачей смотра является развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР.
обсуждение >>