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Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин играют в фильме «Первый Оскар»

1 февраля
2021 год

Новости кино >>
1 февраля 2021
Стал известен актёрский состав новой картины Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», посвящённой памяти фронтовых операторов. Главные роли в фильме исполнят Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин, сообщила Кино-Театр.Ру продюсер ленты Наталья Мокрицкая.

Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин играют в фильме «Первый Оскар»
фото: пресс-служба компании «Новые люди»

В основе картины производства компании «Новые люди» лежит история съёмок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории нашего кино премию «Оскар». Герои вымышлены, но их образы вдохновлены судьбами реальных кинооператоров, работавших над этой картиной.

Действие картины разворачивается осенью 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву. Вслед за этим мы понаблюдаем за мирной жизнью Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии «Оскар» года началась с сенсации — документальная лента из СССР получила главную кинонаграду Голливуда.

Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин играют в фильме «Первый Оскар»
фото: пресс-служба компании «Новые люди»

Сьёмки российского блока фильма начались 31 января в Медыни Тульской области. Выход в прокат планируется к 80-летию Битвы с февраля по апрель 2022-го.

По словам Мокрицкого, «для каждого российского кинематографиста память о фронтовых операторах — священна, мы помним этих людей, они преподавали нам во ВГИКе. Они редко рассказывали о войне, они были весёлые, талантливые, полные жизненной силы люди, и больше всего любили Жизнь и Кино, мы посвящаем наш будущий фильм им».
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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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