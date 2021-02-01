Исполнилось 120 лет со дня рождения Кларка Гейбла

анонс

Российские «Горянки» включены в конкурс фестиваля документального кино в Палм-Спрингс

Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин играют в фильме «Первый Оскар»

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй составят супружескую пару в сериале Apple TV+

31 января

Роберт Родригес лично перезапустит «Детей шпионов»

Режиссёр напишет сценарий для ребута собственной серии, который сам же и поставит.