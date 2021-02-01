Исполнилось 120 лет со дня рождения Кларка Гейбла

Сегодня, 1 февраля, исполнилось 120 лет со дня рождения звезды золотого века кино, «короля Голливуда», знаменитого американского актёра и продюсера Кларка Гейбла, полюбившегося многим зрителям по роли Ретта Батлера в «Унесённых ветром».
фото: в образе Ретта Батлера
Уильям Кларк Гейбл родился 1 февраля 1901 года в Кадисе, штат Огайо. Был единственным ребёнком Уильяма Генри Гейбла, буровика на нефтяной скважине, и его жены Аделины — она рано умерла. Все тяготы воспитания сына легли на плечи отца и его второй жены Дженни Данлап. В детстве мечтал стать врачом, но у него не ладилось с учёбой. После того как его семья переехала на ферму под Огайо, Кларк бросил школу и стал работать на фабрике автомобильных шин «Арктор». Желание стать актёром появилось у молодого человека после посещения постановки «Райская птица», идущей в местном мюзик-холле. Чтобы оказаться как можно ближе к свету рампы, Кларк бесплатно подрабатывал «мальчиком за сценой» в театральной труппе. Он стремился в Портленд, и для осуществления своей мечты ему пришлось сменить немало рабочих мест: продавал галстуки, газеты, трудился на складе пиломатериалов, служил оператором телефонной линии. В 1924-м вступил в театральную трупу, организованную Жозефиной Диллон, которая сделала его сначала актёром, а потом и собственным мужем.
В том же 1924-м Гейбл дебютировал в кино — это был немой фильм Эрнста Любича «Запретный рай» с Полой Негри. Затем последовала череда маловыразительных ролей в немом кино и на сцене. Так продолжалось, пока Кларк не встретил новую любовь — богатую и влиятельную аристократку Рию Лэнгхем, фактически сделавшую его звездой Бродвея. Вскоре актёру удалось заключить контракт с крупнейшей американской кинокомпанией Metro Goldwyn Mayer, но после целого ряда ролей негодяев и коварных соблазнителей, навязанного студией, он отказался играть очередного «плохиша», и его в качестве наказания «сдали внаём» для съёмок в фильме студии «Колумбия» «Это случилось однажды ночью». Картина Фрэнка Капры получила пять «Оскаров», а Кларка Гейбла за образ ловкого и обаятельного репортёра признали лучшим актёром. Роль Ретта Батлера в картине Виктора Флеминга «Унесённые ветром» стала вершиной карьеры Гейбла и обеспечила ему мировую известность.
фото: с Кэрол Ломбард в фильме «Трудный мужчина»
С главной женщиной своей жизни актёр познакомился ещё в 1932-м на съёмках «Трудного мужчины», и они чрезвычайно не понравились друг другу. Всё изменилось на зимнем балу 1936-го, где Кэрол Ломбард была хозяйкой, а Гейбл находился в числе приглашённых. В перерывах между съёмками «Унесённых ветром» они поженились. Их брак был очень удачным. Эта нетипичная для Голливуда пара сразу после свадьбы отстранилась от светской жизни. Но началась война. В январе 1942-го Кэрол приняла участие в пропагандистском шоу в Лас-Вегасе. Чтобы быстрее вернуться домой, она решила лететь на самолёте. В горах пилот сбился с курса, и домой она не вернулась. После гибели жены Кларк начал в буквальном смысле «искать смерть». Вопреки сильному противодействию правительства и армии, он стал стрелком на самолёте B-17 и участвовал в авианалётах на Германию. Самолёт B-17 совершал, в среднем, 20 вылетов до того, как быть сбитым. После совершения 25 вылетов лётчики уходили со службы, называя крайние пять вылетов «за чертой смерти». При этом работа стрелка была «особо убойной». Тем не менее Гейблу неимоверно везло — он не получил ни одной царапины и отлетав 25 боевых, вернулся к мирной жизни.
После войны продолжал сниматься, но без особого успеха. Был ещё дважды женат — на Сильвии Эшли и Кэй Уильямс, с которой провёл финальные пять лет своей жизни. Также у него был непродолжительный роман с холодной красавицей Грейс Келли, напоминавшей Кэрол. Последней работой в кино для Кларка Гейбла стала роль печального и постаревшего ковбоя в «Неприкаянных» Джона Хьюстона, где его партнёршей была Мэрилин Монро, считавшая мастера своим отцом, поскольку никогда не знала настоящего родителя. Через несколько недель после окончания съёмок, 16 ноября 1960 года, в Лос-Анджелесе актёр скончался в возрасте 59 лет от сердечного приступа. Его похоронили рядом с Кэрол Ломбард.
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