Российские «Горянки» включены в конкурс фестиваля документального кино в Палм-Спрингс

Документальный фильм Киностудии им. М. Горького о жизни современных кавказских женщин «Горянки» был отобран в конкурсную программу американского Международного фестиваля документального кино в Палм-Спрингс.
Согласно пресс-службе студии, American Documentary Film Festival (AmDocs) является крупнейшим ежегодным смотром, ориентированным на международные фильмы. Он проходит недалеко от Голливуда при поддержке Американского фонда документального кино. Десятый по счёту AmDocs пройдёт 26-30 марта 2021-го.
«Один из первых документальных фильмов, производство которого заканчивала новая продюсерская команда Киностудии Горького, стартовал на фестивалях с победы. А теперь наши "Горянки" отобраны в конкурс одного из самых престижных в мире смотров документального кино. Это говорит о многом, и придаёт уверенности в том, что мы всё делаем правильно. Фильм очень красивый, актуальный и глубокий. С нетерпением ждём начала AmDocs, и надеемся на успех», – отмечает генеральный продюсер Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.
фото: пресс-служба киностудии имени Горького
Премьера «Горянок» молодого режиссёра Марьям Махиевой, уроженки Кабардино-Балкарии, состоялась осенью на ХII Всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир», где завоевала приз «За лучший документальный фильм». Картина попала в шорт-листы нескольких международных фестивалей, в том числе итальянского фестиваля документальных этнографических фильмов Fiorenzo Serra Film Festival.
Это рассказ о жизни нескольких женщин Северного Кавказа. В советское время женщин в регионе активно выводили из контекста традиционных ценностей, но развал СССР поставил множество вопросов перед обществом. В фильме показаны проблемы феминизма, столкновения национальных традиций и религии. Героини нашли в себе силы и мужество стать успешными и незаурядными. Одна из них не раз восходила на Эльбрус, другая возглавляет собственную лабораторию, сотрудничает с Роскосмосом и несколькими крупными компаниями. Истории современных горянок развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев.
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