Российские «Горянки» включены в конкурс фестиваля документального кино в Палм-Спрингс

анонс

Ретт Батлер на все времена.

Исполнилось 120 лет со дня рождения Кларка Гейбла

Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и Андрей Мерзликин играют в фильме «Первый Оскар»

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй составят супружескую пару в сериале Apple TV+

31 января

Роберт Родригес лично перезапустит «Детей шпионов»

Режиссёр напишет сценарий для ребута собственной серии, который сам же и поставит.