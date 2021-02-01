Фильмы «Мои черничные ночи», «Девчата» и «Необратимость» покажут на День всех влюблённых

КАРО.Арт отпразднует День святого Валентина необычным киномарафоном, в который включены фильмы «Мои черничные ночи», «Девчата» и «Необратимость». Сеансы состоятся в столичном киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате, уточняет пресс-служба «КАРО».
«Наша праздничная программа, приуроченная ко Дню всех влюблённых, рассказывает, что для разных авторов любовь как объект исследования может быть разной — светлой и духоподъёмной, ранящей и исцеляющей, и даже уничтожающей. Каждый из фильмов вечера покажет природу любви с уникальных и даже неожиданных ракурсов от Гаспара Ноэ, Вонга Кар Вая и советского сценариста и режиссёра Юрия Чулюкина, автора любимых несколькими поколениями "Девчат"», — отмечает вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО» Майя Манерова.
фото: пресс-служба «КАРО»
Откроет праздничный киномарафон культовая черно-белая отечественная кинокомедия «Девчата» Юрия Чулюкина с Надеждой Румянцевой, которую зарубежные СМИ нарекли «Чарли Чаплином в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной». Кинопоказ в праздничной атмосфере премьерного зала «Октября» запланирован на 16:30 14 февраля, его партнёром выступит киностудия «Мосфильм». В этот же день, в 19:00, КАРО.Арт совместно с A-One Films представят перемонтированную версию «Необратимости» Гаспара Ноэ с Венсаном Касселем и Моникой Беллуччи в главных ролях. Её премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019-м, и события в ней происходят в хронологическом порядке – обратно первоначальному замыслу автора. После показа картину прокомментирует кинокритик Алиса Таёжная.
13 февраля в 20:00 и 14 февраля в 18:00 гости киноцентра смогут увидеть на большом экране фестивальный хит Вонга Кар Вая «Мои черничные ночи». Вновь посмотреть фильм в романтичной темноте кинотеатра стоит хотя бы ради легендарной сцены поцелуя Джуда Лоу и Норы Джонс. Её снимали с разной скоростью и с разных ракурсов в течении трёх дней – всего режиссёру потребовалось 150 дублей.
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