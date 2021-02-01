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Надав Лапид и Ильдико Энеди вошли в состав международного жюри 71-го Берлинале

1 февраля
2021 год

Новости кино >>
1 февраля 2021
Объявлен состав международного жюри 71-го Берлинале — конкурсные работы будут оценивать лауреаты «Золотого медведя» последних лет. Фестиваль пройдёт в два этапа. Отраслевое мероприятие состоится с 1 по 5 марта 2021 года, а с 9 по 20 июня в Берлин приглашается публика на специальную программу показов Summer Special, где также запланирована церемония награждения, уточняет пресс-служба смотра.

В жюри, которое в этом году будет без председателя, вошли Надав Лапид, иранец Мохаммад Расулоф, румынка Адина Пинтилие, венгерка Ильдико Энеди, итальянец Джанфранко Рози и Ясмила Жбанич из Боснии и Герцеговины.

Надав Лапид и Ильдико Энеди вошли в состав международного жюри 71-го Берлинале

«Я счастлив и горжусь тем, что шесть режиссёров, которыми я очень восхищаюсь, с энтузиазмом приняли наше приглашение принять участие в этом уникальном мероприятии. Они выражают не только различные способы создания бескомпромиссных фильмов и создания смелых историй, но также представляют собой часть истории Берлинале. В настоящий момент это значимый и большой знак надежды, что лауреаты "Золотого медведя" будут в Берлине, смотреть фильмы в кинотеатре и находить способ поддержать своих коллег», — говорит художественный руководитель фестиваля Карло Чатриан.

С 9 по 20 июня фестиваль предлагает посетить летние кинопоказы, где можно будет посмотреть большую часть фильмов в присутствии их создателей. Мероприятие стартует праздничным открытием. «С помощью Summer Special мы хотим создать для публики желанную фестивальную атмосферу. Фильмы из всех секций Берлинале будут показаны примерно на десяти площадках в Берлине», — прокомментировала исполнительный директор Берлинале Мариэтт Ризенбек.
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