«Черный снег», «Царь-птицу» и «Нет бога кроме меня» покажут на фестивале якутского кино

Фестиваль якутского кино пройдет с 11 по 16 февраля в кинотеатре «Пионер». В программу вошли четыре фильма, которые покажут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба кинотеатра «Пионер»
Смотр откроет триллер «Черный снег», призер выборгского фестиваля «Окно в Европу» 2020 года. Главный герой картины — якутский дальнобойщик, который из-за своей алчности оказывается в смертельной опасности. После показа состоится обсуждение с режиссером Степаном Бурнашевым.
Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», победитель ММКФ-2018, рассказывает о 1930-х и якутской семье, преследуемой призраками прошлого в образе птицы. Детектив Костаса Марсана «Мой убийца» посвящен попыткам следователя найти убийцу молодой девушки. В день закрытия фестиваля пройдет показ и обсуждение ленты «Нет бога кроме меня». Это история о матери, начинающей забывать своего сына из-за болезни. Фильм представит постановщик Дмитрий Давыдов, чья следующая работа — «Пугало» — одержала победу на Кинотавре-2020.
Фестиваль организован совместно с Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации и будет проводиться ежегодно.
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