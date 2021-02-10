«Дорогие товарищи!» и «Гунда» попали в шорт-лист «Оскара»

В короткий список также попали «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, французская лента «Ты и я» Филиппо Менегетти, чешский «Шарлатан» Агнешки Холланд, мексиканский фильм «Меня здесь больше нет», норвежская «Надежда» и картины из Румынии, Боснии и Герцеговины, Чили, Гватемалы, Гонконга, Тайваня, Кот-д’Ивуара, Ирана и Туниса.
Черно-белая драма Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске стала третьим фильмом режиссера, выдвинутым на «Оскар». В 2016 году в шорт-лист попал «Рай», а 2002-м — «Дом дураков».
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