Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дорогие товарищи!» и «Гунда» попали в шорт-лист «Оскара»

10 февраля
2021 год

Новости кино >>
10 февраля 2021
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм». Американская киноакадемия опубликовала часть списка претендентов на номинации премии на своем официальном сайте.

«Дорогие товарищи!» и «Гунда» попали в шорт-лист «Оскара»
фото: К/ф "Дорогие товарищи!"

В короткий список также попали «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, французская лента «Ты и я» Филиппо Менегетти, чешский «Шарлатан» Агнешки Холланд, мексиканский фильм «Меня здесь больше нет», норвежская «Надежда» и картины из Румынии, Боснии и Герцеговины, Чили, Гватемалы, Гонконга, Тайваня, Кот-д’Ивуара, Ирана и Туниса.

Черно-белая драма Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске стала третьим фильмом режиссера, выдвинутым на «Оскар». В 2016 году в шорт-лист попал «Рай», а 2002-м — «Дом дураков».

«Дорогие товарищи!» и «Гунда» попали в шорт-лист «Оскара»
фото: К/ф "Гунда"

Еще одна российская лента в шорт-листе «Оскара» — документальный полнометражный фильм «Гунда» постановщика Виктора Косаковского. На попадание в номинацию может претендовать проект «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Фрэнса, отмеченный призом зрительских симпатий на Берлинале-2020.

Оргкомитет «Оскара» также объявил шорт-лист для анимационных и художественных короткометражек. К сожалению, «Нос, или заговор "не таких"» Андрея Хржановскиого не попал в этот список. На награду за лучший грим и прически смогут претендовать «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Эмма.», «Глории», «Деревенская элегия», «Мистер Джангл и рождественское путешествие», «Дьявол в деталях», «Ма Рейни: Мать блюза», «Манк», «Одна ночь в Майами» и «Пиноккио».

Окончательный список номинантов объявят 15 марта. 93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильм «Дорогие товарищи!» стал лучшим на фестивале «Спутник над Польшей»
«Дорогие товарищи», «Спутник» и «Текст» выдвинуты на соискание «Золотого глобуса»
«Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выдвинуты от России на «Оскар»
«Дорогие товарищи!»: Земля мятежников
Поиск по меткам
Оскар
персоны
Томас ВинтербергАндрей КончаловскийВиктор КосаковскийДэвид ФрэнсАгнешка ХолландАндрей Хржановский
фильмы
ГлорииГундаДеревенская элегияДом дураковДорогие товарищиДьявол в деталяхЕщё по однойМа Рейни: Мать блюзаМанкМистер Джангл и рождественское путешествиеНос, или Заговор "не таких"ПинокиоРайХищные птицы: Потрясающая история Харли КвиннШарлатанЭмма.

анонс

Скорбим

Илья Шиловский
6 февраля скончался сценарист и режиссер Илья Шиловский.
Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.

День рождения >>

Оксана Алексеева
Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Леонхард Мерзин
Марина Полицеймако
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Зеуди Арайя
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Эмма Робертс
Кили Хоуз
Лон Чейни-мл.
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
Пончары. Глобальное закругление
анимационная комедия
Канада, Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен