«Москино» запустит киноклуб с 16 февраля

Каждую неделю в кинотеатрах «Москино Молодежный» и «Москино Тула» будут проходить показы и обсуждения лучших образцов современного российского авторского кино и советской киноклассики. Там можно будет увидеть артхаус и мейнстрим, документалистику и анимацию, короткий метр и экспериментальное кино. Идея проекта принадлежит гендиректору «Москино» Наталье Мокрицкой и кинокритику Марии Безрук.
«Общество друзей советской кинематографии (впоследствии общество киноклубов) было создано в 1925 году. Это движение приобрело поистине всесоюзный размах в 60-70-е годы, когда самые известные кинорежиссеры Андрей Тарковский, Сергей Параджанов, Тенгиз Абуладзе, Андрей Кончаловский, Алексей Герман, Кира Муратова, Никита Михалков активно участвовали в обсуждениях своих фильмов. Киноклубы пользовались огромной популярностью, несли серьезную просветительскую миссию. Сегодня, в эпоху новых цифровых и аудиовизуальных возможностей, мы наблюдаем возрождение интереса к киноклубам. «Москино» поддерживает этот тренд», — отметила Наталья Мокрицкая.
Следующая встреча киноклуба пройдет ровно через неделю. 23 февраля в зале «Москино Тула» состоится предпремьерный показ военной картины «Красный призрак» с участием режиссера Андрея Богатырева и продюсера Татьяны Воронецкой. В широкий российский прокат картина выйдет в мае 2021 года.
Для студентов вход на показы киноклуба будет бесплатным по предварительной регистрации и предъявлению студенческого билета.
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