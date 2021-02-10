Майор Павел Майков займется воспитанием молодых выпускниц Школы полиции

анонс

«Москино» запустит киноклуб с 16 февраля

Американская киноакадемия опубликовала список претендентов на номинации премии.

«Дорогие товарищи!» и «Гунда» попали в шорт-лист «Оскара»

10 февраля

«Черный снег», «Царь-птицу» и «Нет бога кроме меня» покажут на фестивале якутского кино

Смотр пройдет с 11 по 16 февраля в кинотеатре «Пионер».