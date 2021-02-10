Майор Павел Майков займется воспитанием молодых выпускниц Школы полиции

По сюжету, желая подкинуть проблем Макарову, лучшему полицейскому московского района Бутово, новое начальство выделяет ему «подкрепление» — четырех бывших студенток: отличницу Анну Туркину, самбистку Сашу Попову, мать-одиночку Олесю Вербу и просто красавицу Катю Синицкую. По задумке начальства девушки должны ужаснуться характеру Макарова и настучать на грубияна, постоянно превышающего свои полномочия, а по задумке самого Макарова – уволиться после первого же дня, в который им пришлось выполнять самые нелепые поручения. Но что-то пошло не так. Новоиспеченные оперативницы серьезно отнеслись к работе и собрались ответственно нести службу с непростым наставником.
«О чем наш сериал – можно понять из фабулы, более глубокие смыслы давайте оставим критикам. А я могу сказать только одно – у нас на 100% получилось то, что мы и хотели: круто снятые истории с очень смешными диалогами. Без пошлятины и банальщины», — говорит креативный продюсер проекта Антон Морозенко.
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