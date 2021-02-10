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Гоголь, Булгаков, Шостакович и Мейерхольд в трейлере фильма «Нос, или Заговор «не таких»

10 февраля
2021 год

Новости кино >>
10 февраля 2021
В сети появился трейлер фильма «Нос, или Заговор «не таких» режиссёра Андрея Хржановского («Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину»), премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Роттердаме. Картина также стала фильмом открытия 31-го фестиваля «Кинотавр».


В основе ленты – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х гг. Дмитрием Шостаковичем. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.

Экранизировать оперу Шостаковича «Нос» Хржановский задумал ещё полвека назад, когда узнал что композитору понравился его первый фильм «Жил-был Козявин».

«Меня это так воодушевило, что я тут же решил обратиться к Дмитрию Дмитриевичу с просьбой разрешить мне экранизацию его оперы «Нос», – вспоминает режиссёр. – В те дни Шостакович находился в больнице, но тем не менее нашел время ответить на мою просьбу. В открытке он писал, что будет рад, если я использую его музыку в своем фильме».

Гоголь, Булгаков, Шостакович и Мейерхольд в трейлере фильма «Нос, или Заговор «не таких»

В создании фильма приняли участие Юрий Арабов, Сергей Бархин, Анатолий Васильев, Резо Габриадзе, Кама Гинкас, Виктор Голышев, Наум Клейман, Дмитрий Крымов, Юрий Рост, Леонид Федоров, Чулпан Хаматова и другие

«Многожанровость этой картины, это удивительное внедрение то ли кино в мультипликацию, то ли мультипликации в кино — совершенно новый уровень осмысления художественного фильма как произведения искусства, — считает Чулпан Хаматова. — Какая-то очень свежая вещь получилась у Андрея Юрьевича — свежая, современная, с шероховатостями, в ней много недосказанности и какой-то чудесной небрежности, но при этом точно выверенной. Для меня это фильм о тех людях, которым чуждо равнодушие: их сердца отзываются на боль сегодняшнего дня и боль прошлого, они не безразличны ко всему — к жизни, к памяти, друг к другу. Как человек, живущий в России, — я благодарна Андрею Юрьевичу за то, как он смог вывести тему несвободы художника и ее осмысление на такой уровень. Это очень важно, чересчур важно — особенно сегодня. У меня будто бы вынули сердце, промыли его и посадили обратно».

В российский прокат фильм «Нос, или Заговор «не таких» выходит 11 марта.
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Нос, или Заговор "не таких"

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Гоголь, Булгаков, Шостакович и Мейерхольд в трейлере фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
Гоголь, Булгаков, Шостакович и Мейерхольд в трейлере фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
Гоголь, Булгаков, Шостакович и Мейерхольд в трейлере фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
Гоголь, Булгаков, Шостакович и Мейерхольд в трейлере фильма «Нос, или Заговор «не таких» фотографии
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