Гоголь, Булгаков, Шостакович и Мейерхольд в трейлере фильма «Нос, или Заговор «не таких»

В сети появился трейлер фильма «Нос, или Заговор «не таких
» режиссёра Андрея Хржановского («Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину
»), премьера которого состоялась на международном кинофестивале в Роттердаме. Картина также стала фильмом открытия 31-го фестиваля «Кинотавр».
В основе ленты – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х гг. Дмитрием Шостаковичем. Этот фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.
Экранизировать оперу Шостаковича «Нос» Хржановский задумал ещё полвека назад, когда узнал что композитору понравился его первый фильм «Жил-был Козявин».
«Меня это так воодушевило, что я тут же решил обратиться к Дмитрию Дмитриевичу с просьбой разрешить мне экранизацию его оперы «Нос»
, – вспоминает режиссёр. – В те дни Шостакович находился в больнице, но тем не менее нашел время ответить на мою просьбу. В открытке он писал, что будет рад, если я использую его музыку в своем фильме
».
В создании фильма приняли участие Юрий Арабов
, Сергей Бархин
, Анатолий Васильев
, Резо Габриадзе
, Кама Гинкас
, Виктор Голышев
, Наум Клейман
, Дмитрий Крымов
, Юрий Рост
, Леонид Федоров
, Чулпан Хаматова
и другие
«Многожанровость этой картины, это удивительное внедрение то ли кино в мультипликацию, то ли мультипликации в кино — совершенно новый уровень осмысления художественного фильма как произведения искусства
, — считает Чулпан Хаматова. — Какая-то очень свежая вещь получилась у Андрея Юрьевича — свежая, современная, с шероховатостями, в ней много недосказанности и какой-то чудесной небрежности, но при этом точно выверенной. Для меня это фильм о тех людях, которым чуждо равнодушие: их сердца отзываются на боль сегодняшнего дня и боль прошлого, они не безразличны ко всему — к жизни, к памяти, друг к другу. Как человек, живущий в России, — я благодарна Андрею Юрьевичу за то, как он смог вывести тему несвободы художника и ее осмысление на такой уровень. Это очень важно, чересчур важно — особенно сегодня. У меня будто бы вынули сердце, промыли его и посадили обратно
».
В российский прокат фильм «Нос, или Заговор «не таких
» выходит 11 марта
.
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