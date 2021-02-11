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Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля

11 февраля
2021 год

Новости кино >>
11 февраля 2021
Кино-Театр.Ру и онлайн-кинотеатр МТС ТВ подошли к традиционному любвеобильному празднику нестандартно и со всей любовью к кинематографу и объявляют 14 февраля Днём всех влюблённых в кино. Мы пообщались с яркими российскими актёрами и узнали у них, каким именно фильмам и сериалам они готовы признаться в любви.

Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля
фото: Лукерья Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко выразила признание «в любви фильму "Одержимость", картине Леонида Гайдая "12 стульев" и нашему новому фильму "Чего хочет Слава"».

«Мой самый любимый фильм – это "Крёстный отец"! Когда я была маленькая, я приходила из школы, вставляла видеокассету с этим фильмом и смотрела его как заворожённая, смотрела бессчётное количество раз, и даже сейчас помню наизусть сцены и диалоги. Эта кинокартина во многом сформировала мой вкус к кино, и теперь я мечтаю попасть на Сицилию в деревню Корлеоне, где проходили съёмки. Обожаю музыку Нино Рота, игру Аль Пачино. Помню, как в детстве представляла себя на его месте и перед зеркалом репетировала его монологи. Наверное, это были мои первые шаги на актёрском поприще», — вспоминает Ольга Дибцева.

Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля
фото: Ольга Дибцева

Самый романтичный праздник будет отмечаться во всём мире уже в ближайшее воскресенье. Сотни валентинок, видео-открыток, посланий, love-флешмобов в соцсетях – мир накроет волной постов о любви и тёплых чувствах. Любовь воспринимается шире и может проявляться ко всему: к любимому человеку, любимому городу или даже самому любимому фильму, который можешь пересматривать бесконечное количество раз.

Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля
фото: Анна Котова-Дерябина

Анна Котова-Дерябина также призналась в любви трилогии «Крёстный отец» и ещё одной выдающейся работе Фрэнсиса Форда Копполы – «Апокалипсису сегодня», «потому что, на мой взгляд, в них эпично, художественно и при этом реалистично рассказываются истории людей и демонстрируются эпохи. Также я люблю фильм "Москва слезам не верит", потому что это ода Меньшова женщинам на все времена! В мой список фаворитов входит и "Аритмия", так как это моя душа и моё сердце, а также "Левиафан", который могу охарактеризовать двумя словами: разум и чувства. Ещё хочу признаться в любви сериалам "Друзья", "Это мы" и "Домашний арест.

«В любви своей жене я могу признаться лишь фильмом "Чародеи". Эта лента — номер один в топе. В качестве вариаций возможны: "Величайший шоумен", "Мэри Поппинс, до свидания", "Вечное сияние чистого разума". Но это уже вечером, когда дочка спит», — рассказал Никита Тарасов.

Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля
фото: Никита Тарасов

На главной странице онлайн-кинотеатра МТС ТВ вы сможете найти тематические подборки ко Дню святого Валентина, которые можно посмотреть со второй половинкой на ближайших романтичных выходных: фильмы о «Лучших экранных парах», или даже кино о чём-то нестандартном в подборке «Необычные пары», а вдохновиться большим чувством можно в картинах из киноподборки «Лучшие истории любви».

Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля
фото: Светлана Камынина

«Кинокартина номер один для меня — это фильм великолепного английского режиссёра, который, к сожалению, рано умер, "Английский пациент" Энтони Мингеллы, — говорит Светлана Камынина. — Рэйф Файнс и Жюльет Бинош фантастически сыграли в нём. Это душераздирающая история про судьбу человека и про великую любовь, и там, как в немногих фильмах, отсутствует хэппи-энд. Это, на мой взгляд, высокая поэзия любви, когда возлюбленная главного героя погибает, а после себя оставляет лишь трогательное письмо в пещере. Вторым моим любимым фильмом является "Мертвец" Джима Джармуша 1995 года. Роль в этом фильме Джонни Деппа я считаю одной из самых лучших и ярких его работ. Эта чёрно-белая, метафизическая, экзистенциальная и философская кинокартина — пример того, как в простой форме можно сказать о событиях совершенно космического масштаба».

Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля
фото: Денис Косяков

Денис Косяков выделил три любимых картины. «Во-первых, это, конечно же, лучший фильм всех времён и народов — Великий и Могучий "Терминатор 2"! Всё, что было до него — лишь репетиция, всё, что после — жалкое подражание. Фильм, который изменил меня и моё представление о том, каким должно быть кино. Второе место я отдам мультфильму "Аладдин", который я до сих пор считаю лучшим и песни из которого уже почти 30 лет в моём плеере. По моему мнению, это самый смешной и самый музыкальный мультфильм с лучшим антагонистом и комическим персонажем. В общем, прекрасное творение Диснея в его лучшие годы! В свою тройку лидеров также хочу включить главное для меня русское кино – мрачный, безнадёжный, но мощнейший "Груз 200". Фильм, после которого не хочется жить, но разве такие сильные эмоции — это не именно то, чего мы ждём от кинематографа? Фильм режиссёра, у которого я мечтал сняться, но этой мечте уже не суждено осуществиться», — поделился своими впечатлениями актёр.
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12 стульевАладдинАнглийский пациентАпокалипсис сегодняАритмияВеличайший шоуменВечное сияние чистого разумаГруз 200Домашний арестДрузьяКрёстный отецКрёстный отец: Часть втораяКрёстный отец: Часть третьяЛевиафанМертвецМосква слезам не веритМэри Поппинс, до свиданияОдержимостьТерминатор 2: Судный деньЧародеиЧего хочет СлаваЭто мы

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