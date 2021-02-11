Тимур Бекмамбетов перескажет библейские сюжеты для смартфонов

анонс

Смотр состоится с 8 по 13 октября 2021 года.

Кино-Театр.Ру и CinePromo представляют премьеру черной комедии про актеров

11 февраля

Дибцева, Тарасов, Камынина, Косяков и другие звёзды признались в любви фильмам к 14 февраля

От «Крёстного отца» и «Чародеев» до «Мертвеца» и «Аритмии».