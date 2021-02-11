Тимур Бекмамбетов перескажет библейские сюжеты для смартфонов

Тимур Бекмамбетов представит свой новый проект по современному пересказу библейских сюжетов на экране мобильных телефонов на американском кинофестивале SXSW, который пройдёт с 16 по 20 марта. Из-за пандемии мероприятие впервые пройдёт в онлайн-формате, уточняет пресс-служба кинокомпании «Базелевс».
Проект Бекмамбетова, получивший название «Праведный свайп» (Swipe Righteous), покажет, как разворачивались бы события Священного Писания – сказания о Каине и Авеле, Всемирном потопе, Давиде и Голиафе и другие, если бы главным инструментом сотворения мира стал смартфон с соцсетями и приложениями. Screenlife-сериал состоит из коротких эпизодов по две-три минуты.
фото: «Сотворение Адама», фреска в Сикстинской капелле работы Микеланджело
Идея принадлежит Бекмамбетову, он поставил первый эпизод о сотворении мира (его русскоязычный вариант показали на открытии Московского еврейского фестиваля, где режиссёр был председателем жюри). Режиссёрами и авторами сценария для англоязычной версии стали Саймон и Джесси Брукс, создатели популярного проекта Phony Texts в Инстаграме и Youtube, где истории рассказываются в форме анимированных переписок в мессенджерах. Продюсерами выступили Тимур Бекмамбетов и Мажд Нассиф, вместе работавшие над screenlife-сериалом Dead of Night для Snapchat. Библию в скринлайфе покажут в разделе специальных событий SXSW.
Также в программу фестиваля попала другая продюсерская работа Бекмамбетова – новая экранизация «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира. Её покажут в программе Festival Favorites. Премьера фильма состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнс».
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