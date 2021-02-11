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Педро Паскаль и Белла Рэмси назначены на роли Джоэла и Элли в экранизации игры The Last of Us

11 февраля
2021 год

Новости кино >>
11 февраля 2021
Педро Паскаль и Белла Рэмси, игравшие в «Игре престолов» Оберина Мартелла и Лианну Мормонт, воплотят образы Джоэла и Элли в экранизации игры The Last of Us от HBO. Об этом рассказал в своём Instagram режиссёр Кантемир Балагов, отвечающий за постановку пилотного эпизода.

Шоураннером сериала «Одни из нас» выступает Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья.

Педро Паскаль и Белла Рэмси назначены на роли Джоэла и Элли в экранизации игры The Last of Us
фото: digger.ru

По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.

О планах на создание экранизации The Last of Us было объявлено ещё в марте 2014 года. Сценаристом и одним из продюсеров запланированного тогда игрового фильма назначили творческого директора Naughty Dog Нила Дракманна. За созданием ленты также следили Сэм Рэйми, со-президенты Naughty Dog Эван Уэллс, Кристоф Балестра и директор по разработке The Last of Us Брюс Стрейли. На роль Элли претендовала Мейзи Уильямс, но она покинула проект, поскольку уже не подходила по возрасту.
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