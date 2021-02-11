Короткометражка «Талант» с Семёном Трескуновым доступна онлайн

По сюжету двое молодых актеров — их играют Семён Трескунов и Эльдар Калимулин — оказываются на кладбище и, дабы потренировать свои способности, начинают оплакивать незнакомого им покойника. И делают это, к удивлению родственников усопшего и на свою беду, слишком талантливо.
Сценарий короткометражки режиссер Олег Агейчев написал совместно с Наталией Егоровой — историю-анекдот, которая легла в основу сюжета, Агейчеву рассказал его знакомый, учившийся на актера и однажды в рамках учебного задания действительно игравший горе на чьих-то реальных похоронах.
«Для хорошей комедии прежде всего нужен хороший сценарий. И это непросто: комедию сложнее писать, чем драму. Основные смыслы и глубина в комедии обычно жестко привязаны к структуре сюжета. Второй важный элемент — это подходящая условность для актеров, чтобы их существование было и смешным, и не выпадало из реальности произведения», — подчеркивает Агейчев.
По словам режиссера, именно получившийся в итоге яркий и внятный сценарий позволил привлечь известных артистов. Говоря о работе над своим персонажем, Семён Трескунов подчеркивает, что ему для создания образа помогал четко заданный жанр этого короткометражного фильма.
«Черная комедия — прекрасный жанр. В обществе существует какое-то количество табуированных тем, над которыми не принято шутить. Черная комедия с легкостью уничтожает эти иллюзорные границы восприятия. Здесь можно посмеяться над всем сразу и не понести никакой серьезной ответственности. Это меня и веселит больше всего в этом жанре», — объясняет Трескунов.
В этом с ним согласен и Эльдар Калимулин, по словам которого, «черная комедия дает очень острый угол наблюдения, здесь можно позволить себе зайти чуть дальше, цинично над чем-то поразмышлять».
«Мой персонаж — это second banana, зеркало, отражение главного героя, который совершает поступок. Мне кажется, мой персонаж — это еще и взгляд зрителя. Он сомневается, можно ли играть в эту игру, можно ли совершать такие поступки. Он отчасти и здравый смысл», — рассказывает Калимулин.
Короткометражка «Талант» была показана в конкурсных программах российских фестивалей «Амурская осень» и ММКФ, а также на более чем 20 зарубежных смотрах — в том числе в Лондоне, Варшаве, Лиссабоне, Салониках, Венесуэле и Минске.
обсуждение >>