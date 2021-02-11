Фестиваль сериалов Canneseries перенесён на осень

Стали известны новые даты проведения четвёртого международного фестиваля сериалов Canneseries
. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире мероприятие состоится с 8 по 13 октября 2021-го в Каннах параллельно с международным рынком MIPCOM, который запланирован на 11-14 октября. Об этом сообщает пресс-служба агентства «Экспоконтент».
Фестиваль традиционно проходит весной параллельно с международным рынком MIPTV (только в 2020-м он был перенесён и прошел параллельно с осенним MIPCOM Online+). Ранее планировалось, что мероприятие состоится с 9 по 14 апреля в смешанном формате — в Каннах и на цифровой платформе.
В конкурс будут отобраны десять сериалов в основной программе (эпизоды более 20 минут) и десять проектов короткого формата (эпизоды до 20 минут). Каждый из них должен насчитывать не менее пяти эпизодов, находиться в производстве или быть готовым к выходу в 2020-2021 годах (пилотные серии не рассматриваются). К рассмотрению принимаются только те проекты, которые ранее не показывались за рубежом.
Первым российским проектом, отобранным в конкурс фестиваля, стала «Эпидемия
» от 1-2-3 Production, принявшая участие в основной программе в 2019-м. В октябре 2020-го актриса Полина Максимова
одержала победу в номинации «Лучшее исполнение» за главную роль в оригинальном сериале видеосервиса START «257 причин, чтобы жить
», получив первую в истории фестиваля награду для российского проекта.
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