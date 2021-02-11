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«Шерлока в России» покажут в Японии

11 февраля
2021 год

Новости кино >>
11 февраля 2021
Японский телеканал AXN Mystery, принадлежащий Sony Pictures Entertainment, приобрёл права на показ сериала «Шерлок в России». Проект видеосервиса START и студии «Среда» появится в эфире 14 февраля, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Сделка была совершена между START и NHK Enterprises — одной из крупнейших медиакомпаний в Японии, которая занимается приобретением проектов для холдинга NHK и партнёров, одним из которых является AXN Mystery. Последний специализируется на мистических и детективных историях, предлагая зрителям хиты со всего мира в заявленных жанрах. Канал транслировал «Тюдоров», «Рим», «Лютера» и другие знаменитые сериалы.

«Шерлока в России» покажут в Японии
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Для нас большая честь, что премьера сериала на телеканале за пределами РФ на иностранном языке состоится в Японии, на AXN Mystery. Аудитория этого канала точно оценит, как аккуратно в "Шерлоке в России" соединяются классика и оригинальный сюжет, — считает вице-президент холдинга START по международным продажам Дарья Бондаренко. — Рынок контента в Восточной Азии сейчас процветает. Тем приятнее для нас тот факт, что теперь сразу два проекта видеосервиса START доступны на этой территории. Кроме "Шерлока в России" это "Содержанки", права на их показ недавно приобрёл один из крупнейших южнокорейских медиахолдингов — CJE&M».

По словам Юкико Акиямы из Департамента программирования AXN Mystery, главная цель телеканала — показывать зрителям масштабные мистические и детективные проекты. «Однако это не значит, что мы будем транслировать каждый подобный сериал. Мы выбрали "Шерлока в России", потому что видеосервису START и студии "Среда" удалось снять оригинальную версию, непохожую на предыдущие адаптации. Это выражается и в завораживающих кадрах Санкт-Петербурга, и в необычных персонажах, и в атмосфере сериала в целом. Я видела много интерпретаций образа Холмса из разных стран, но думаю, версия Максима Матвеева — самая обворожительная. Его погоня за легендарным Потрошителем заставит любителей жанра таять у экранов», — добавляет Акияма.
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