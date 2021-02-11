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Джейми Ли Кёртис станет археологом Патрицией Таннис в адаптации шутера Borderlands

11 февраля
2021 год

Новости кино >>
11 февраля 2021
Компанию Кевину Харту и Кейт Бланшетт в экранизации популярной видеоигры Borderlands составит Джейми Ли Кёртис. Актриса предстанет в качестве археолога-социофоба Патриции Таннис, уверяет Collider.

Харт воплотит образ наёмника Роланда, а Бланшетт сыграет Лилит — одну из Сирен, обладающих сверхъестественными силами. Появление в актёрском составе Ли Кёртис несколько смущает, поскольку теперь сложно представить сюжет, в котором сосуществуют уже не молодая безумная Таннис и 39-летняя Лилит, буквально отправившаяся на небеса в Borderlands 3.

Джейми Ли Кёртис станет археологом Патрицией Таннис в адаптации шутера Borderlands
фото: screenrant.com

Режиссёром картины выступит Элай Рот. Продюсировать ленту будут Ари и Ави Арады, а сценарий написал Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.

Игра вышла в свет в 2009 году, а в 2019-м появилась уже третья часть. На данный момент серия насчитывает шесть частей, включая приквел Borderlands: The Pre-Sequel!, мобильную игру Borderlands Legends и Tales from the Borderlands от Telltale Games. Действие разворачивается в далёком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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Джейми Ли Кёртис станет археологом Патрицией Таннис в адаптации шутера Borderlands фотографии
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