Джейми Ли Кёртис станет археологом Патрицией Таннис в адаптации шутера Borderlands

Компанию Кевину Харту
и Кейт Бланшетт
в экранизации популярной видеоигры Borderlands
составит Джейми Ли Кёртис
. Актриса предстанет в качестве археолога-социофоба Патриции Таннис, уверяет Collide
r.
Харт воплотит образ наёмника Роланда, а Бланшетт сыграет Лилит — одну из Сирен, обладающих сверхъестественными силами. Появление в актёрском составе Ли Кёртис несколько смущает, поскольку теперь сложно представить сюжет, в котором сосуществуют уже не молодая безумная Таннис и 39-летняя Лилит, буквально отправившаяся на небеса в Borderlands 3
.
Режиссёром картины выступит Элай Рот
. Продюсировать ленту будут Ари
и Ави Арады
, а сценарий написал Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
Игра вышла в свет в 2009 году, а в 2019-м появилась уже третья часть. На данный момент серия насчитывает шесть частей, включая приквел Borderlands: The Pre-Sequel!
, мобильную игру Borderlands Legends
и Tales from the Borderlands
от Telltale Games. Действие разворачивается в далёком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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