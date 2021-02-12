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«Cеребряные коньки» покажут в кинотеатрах ко Дню всех влюбленных

12 февраля
2021 год

Новости кино >>
12 февраля 2021
Приключенческую мелодраму «Cеребряные коньки» покажут в кинотеатрах ко Дню всех влюбленных. Фильм Михаила Локшина вернется на большие экраны 13 и 14 февраля, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

«Cеребряные коньки» покажут в кинотеатрах ко Дню всех влюбленных
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

Действие ленты разворачивается в 1899 году. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах Петербурга. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться: сына фонарщика Матвея, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алису, которая грезит о науке. У каждого из них своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

В актерский состав вошли Федор Федотов, Соня Присс, Юра Борисов, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев и другие. Романтический экшн был показан в октябре 2020 года как фильм открытия Московского международного кинофестиваля, а в прокате стартовал 10 декабря.
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