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Ева Грин и Луи Гаррель сыграют в экранизации «Трех мушкетеров»

12 февраля
2021 год

Новости кино >>
12 февраля 2021
Французские актеры Венсан Кассель, Ева Грин и Луи Гаррель сыграют в новой высокобюджетной экранизации «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Сейчас заявлено два фильма — «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи», которые поставит Мартин Бурбулон, сообщает Variety.

Ева Грин и Луи Гаррель сыграют в экранизации «Трех мушкетеров»

Киностудия Pathé пригласила в проект как звезд французского кино, так и новичков. Ева Грин перевоплотится в Миледи, образ д’Артаньяна примерит Франсуа Сивиль, роль Атоса досталась Венсану Касселю, Арамиса сыграет Ромен Дюрис, Портоса — Пио Мармаи. Луи Гаррель предстанет в роли короля Людовика XIII, Вики Крипс станет королевой Анной Австрийской, а молодая актриса Лина Кудри воплотит образ Констанции.

Сценарий напишут Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер, которые работали вместе с режиссером над его лентами «Любовь вразнос» и «Развод по-французски». По словам кинематографистов, в истории «Трех мушкетеров» их поразило то, насколько современны персонажи и сюжеты в работах Дюма. В их адаптации появятся и новые герои. Например, Ганнибал, чья история основана на биографии Луи Аниабы — «черного мага Версаля». Его сыграет темнокожий актер.

Сейчас это самый большой французский проект, который запустят после пандемии. Бюджет составляет 60 млн евро (более 5,4 млрд рублей). Съемки двух фильмов стартуют параллельно в конце лета.
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