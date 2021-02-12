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На START состоялась премьера короткометражки «Зарница» об ученице кадетского корпуса

12 февраля
2021 год

Новости кино >>
12 февраля 2021
На видеосервисе START состоялась премьера ленты «Зарница» режиссера Алены Шевченко. Это первый оригинальный короткий метр сервиса, снятый по итогам конкурса «Быстрый старт», организованного совместно с продюсерским центром Potential, сообщает пресс-служба платформы.

На START состоялась премьера короткометражки «Зарница» об ученице кадетского корпуса
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В центре сюжета — ученица кадетского корпуса, 16-летняя Алиса (Ульяна Васькович), которая хочет быть первой во всем, но взамен слышит только насмешки, получает выговор от педагога и становится жертвой травли со стороны сверстников. Однажды весь корпус отправляют в лес играть в Зарницу. Там Алисе предстоит сделать выбор между победой и любовью.

«У нас была настоящая экспедиция в Ярославль. Мы жили вместе – это помогло сплотить команду и погрузиться в историю. Сами актеры не просто снимались: они были интегрированы в среду кадетского колледжа. Прошли базовую подготовку по стрельбе, строевой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова. У нас было три смены на натуре и мы очень хотели, чтобы было солнце – это важно для настроения фильма. И все три дня, пока мы снимали, была замечательная погода. Обед был больше похож на пикник в лесу», — рассказала Алена Шевченко.

В фильмографии режиссера уже есть два независимых коротких метра — What’s real, представленный на американской платформе NOBudge, и «Я скажу это первой». Также она работала над рекламными роликами для крупных брендов.

На START состоялась премьера короткометражки «Зарница» об ученице кадетского корпуса
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Конкурс «Быстрый старт» организован для поиска талантливых авторов и последующего создания их короткометражных проектов, которые станут эксклюзивными премьерами на платформе START. На данных момент продолжается производство других фильмов-победителей. Идет подготовка к съемкам лент «Собирайся, поедем на праздник» Юлии Погребняк о проблеме женского обрезания на Кавказе и «Аномальный холод» Алексея Михайлова.
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