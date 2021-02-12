На START состоялась премьера короткометражки «Зарница» об ученице кадетского корпуса

На видеосервисе START состоялась премьера ленты «Зарница» режиссера Алены Шевченко. Это первый оригинальный короткий метр сервиса, снятый по итогам конкурса «Быстрый старт», организованного совместно с продюсерским центром Potential, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
В центре сюжета — ученица кадетского корпуса, 16-летняя Алиса (Ульяна Васькович), которая хочет быть первой во всем, но взамен слышит только насмешки, получает выговор от педагога и становится жертвой травли со стороны сверстников. Однажды весь корпус отправляют в лес играть в Зарницу. Там Алисе предстоит сделать выбор между победой и любовью.
«У нас была настоящая экспедиция в Ярославль. Мы жили вместе – это помогло сплотить команду и погрузиться в историю. Сами актеры не просто снимались: они были интегрированы в среду кадетского колледжа. Прошли базовую подготовку по стрельбе, строевой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова. У нас было три смены на натуре и мы очень хотели, чтобы было солнце – это важно для настроения фильма. И все три дня, пока мы снимали, была замечательная погода. Обед был больше похож на пикник в лесу», — рассказала Алена Шевченко.
В фильмографии режиссера уже есть два независимых коротких метра — What’s real, представленный на американской платформе NOBudge, и «Я скажу это первой». Также она работала над рекламными роликами для крупных брендов.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Конкурс «Быстрый старт» организован для поиска талантливых авторов и последующего создания их короткометражных проектов, которые станут эксклюзивными премьерами на платформе START. На данных момент продолжается производство других фильмов-победителей. Идет подготовка к съемкам лент «Собирайся, поедем на праздник» Юлии Погребняк о проблеме женского обрезания на Кавказе и «Аномальный холод» Алексея Михайлова.
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